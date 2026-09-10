Assine
overlay
Início Gerais
ESTRAGOS

BH: temporal causa alagamentos e estragos no Barreiro

Moradores usaram as redes sociais para postar registros das inundações, que atingiram o Bairro Tirol

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
10/09/2026 19:20

compartilhe

×
Ruas do Bairro Tirol ficaram alagadas
Ruas do Bairro Tirol ficaram alagadas crédito: Redes Sociais/Reprodução

A chuva extremamente forte na tarde desta quinta-feira (10/9) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, deixou ruas alagadas e veículos ilhados. Moradores usaram as redes sociais para postar registros da tempestade e das consequentes inundações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos bairros do Barreiro mais afetados pela tempestade foi o Tirol. Vídeos mostram a água tomando completamente algumas das vias locais, entre elas a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Barreiro, assim como as demais regiões de Belo Horizonte, está sob alerta de chuva até as 8h de sexta-feira (11/9). De acordo com a Defesa Civil Municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Tópicos relacionados:

alagamentos tempo tempora temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay