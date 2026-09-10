BH: temporal causa alagamentos e estragos no Barreiro

A chuva extremamente forte na tarde desta quinta-feira (10/9) na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, deixou ruas alagadas e veículos ilhados. Moradores usaram as redes sociais para postar registros da tempestade e das consequentes inundações.



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Um dos bairros do Barreiro mais afetados pela tempestade foi o Tirol. Vídeos mostram a água tomando completamente algumas das vias locais, entre elas a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.

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O Barreiro, assim como as demais regiões de Belo Horizonte, está sob alerta de chuva até as 8h de sexta-feira (11/9). De acordo com a Defesa Civil Municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.