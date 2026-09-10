Caminhão carregado de água tomba na BR-381

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (10/9), por volta das 14h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a concessionária que administra o trecho, a Nova 381, o caminhão estava carregado de água, e tombou na altura do Km 429, no sentido Governador Valadares.

Conforme a Nova 381, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. No entanto, a empresa não soube informar o sexo, a idade e qual unidade recebeu os feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Samu e uma equipe operacional da concessionária foram até o local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada. O veículo foi removido por volta das 16h. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.