Três regiões de BH já registram chuva acima da média para o mês

Três regionais de Belo Horizonte já registraram, em setembro, mais chuva do que o volume esperado para todo o mês. A chuva forte que atinge a Região Metropolitana neste domingo (13/9), com registros de granizo, foi mais intensa nas regiões Centro-Sul, Oeste e Barreiro. A média climatológica para setembro é de 49,2 milímetros, segundo dados da Defesa Civil.

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O Barreiro teve o maior acumulado, com 112,5 milímetros de chuva desde o início de setembro. O volume corresponde a 228,7% da média esperada para o mês. Na Região Oeste, foram registrados 62 milímetros, o equivalente a 126% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 58,3 milímetros, ou 118,5% do previsto.

Somente nas duas horas anteriores à atualização dos dados, entre 16h40 e 18h40, o Barreiro recebeu 39,6 milímetros de chuva. O volume representa 80,5% da média climatológica de setembro.

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A região noroeste também se aproxima da média mensal, com 43 milímetros acumulados, correspondente a 87,4% do esperado. No Hipercentro, foram registrados 39,2 milímetros, ou 79,7% da média.