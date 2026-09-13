Granizo e alagamento deixam carros ilhados na MG-030, em Nova Lima

A forte chuva acompanhada de granizo provocou transtornos no trânsito da MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (13/9). Um trecho da rodovia ficou alagado, e carros ficaram presos na água na altura do Colégio Santo Agostinho, no sentido Nova Lima.

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Vídeos mostram veículos parados em meio ao alagamento. Em uma das curvas da rodovia, alguns carros não conseguiram atravessar o trecho tomado pela água e ficaram ilhados. Outros motoristas pararam os veículos para evitar passar pelo ponto alagado.

A situação provocou retenção no trânsito e deixou o fluxo lento na região. Segundo motoristas, o congestionamento se estendeu até as proximidades do Serena Mall. Alguns condutores relataram ter ficado entre 30 minutos e uma hora no trecho até conseguir seguir viagem.

Outro ponto de atenção foi registrado no trevo do Vale dos Cristais, onde também houve relatos de alagamento e trânsito parado.

Granizo também atinge a BR-040

A chuva acompanhada de granizo também atingiu a BR-040. Pedras de gelo tomaram a pista em determinado trecho, levando motoristas a reduzir a velocidade e parar os veículos para evitar acidentes.

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Além da MG-030 e da BR-040, houve relatos de lentidão e pontos de alagamento em outras rodovias da Região Metropolitana e de Minas Gerais durante a chuva deste domingo, entre elas as BRs-381, 356 e 040, e a MG-20.