Árvore cai durante temporal e atinge carro e moto no Centro de BH
Bombeiros trabalham no corte da árvore que caiu e atingiu veículos no Centro de Belo Horizonte
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Uma árvore de grande porte caiu na esquina das ruas Caetés e Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na noite deste domingo (13/9), durante a forte chuva que atingiu a capital e Região Metropolitana. A queda atingiu um carro e uma motocicleta, mas ninguém ficou ferido.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a árvore e liberar a via. Populares fizeram uma barricada no local para impedir a passagem de veículos durante o atendimento da ocorrência.
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Um guincho da BHTrans também foi acionado para auxiliar nos trabalhos dos bombeiros e na retirada dos veículos atingidos. O trânsito está comprometido no trecho durante o trabalho das equipes.