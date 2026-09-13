Árvore cai durante temporal e atinge carro e moto no Centro de BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma árvore de grande porte caiu na esquina das ruas Caetés e Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na noite deste domingo (13/9), durante a forte chuva que atingiu a capital e Região Metropolitana. A queda atingiu um carro e uma motocicleta, mas ninguém ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a árvore e liberar a via. Populares fizeram uma barricada no local para impedir a passagem de veículos durante o atendimento da ocorrência.

Bombeiros trabalham no corte da árvore Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Temporal deixou rastros em diferentes regiões da capital Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Carro ficou sob uma árvore de grande porte após a forte chuva q Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Ãrvore caiu durante o temporal deste domingo (13/9 Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Motocicleta ficou destruída após ser atingida pela árvore Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press Voltar Próximo

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Um guincho da BHTrans também foi acionado para auxiliar nos trabalhos dos bombeiros e na retirada dos veículos atingidos. O trânsito está comprometido no trecho durante o trabalho das equipes.