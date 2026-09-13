Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM BH

BH: Barreiro acumula em 2 horas 80% da média de chuva de setembro

Região acumula 112,5 milímetros de chuva neste mês; volume representa 228,7% da média climatológica prevista para setembro

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
13/09/2026 21:14 - atualizado em 13/09/2026 22:50

compartilhe

×
O acumulado de chuva na região chegou a 112,5 milímetros desde o início do mês
O acumulado de chuva na região chegou a 112,5 milímetros desde o início do mês crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, voltou a registrar chuva forte na tarde deste domingo (13/9), após novos sinais de temporal na capital. O céu ficou encoberto e a chuva veio acompanhada de granizo em alguns pontos da região. Em apenas duas horas, o Barreiro acumulou 39,6 milímetros de chuva, o equivalente a 80,5% da média histórica prevista para todo o mês de setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o novo episódio, o acumulado de chuva no Barreiro chegou a 112,5 milímetros desde o início do mês, o que representa 228,7% da média climatológica de setembro, de 49,2 milímetros.

Leia Mais

A região é a que registra o maior volume acumulado entre as áreas monitoradas pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A chuva desta tarde ocorre poucos dias depois de outro temporal que atingiu o Barreiro. Na quinta-feira (10/9), a região registrou chuva extremamente forte, com ruas alagadas e veículos ilhados. O bairro Tirol esteve entre os pontos mais afetados, com imagens mostrando vias tomadas pela água, como a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.

Tópicos relacionados:

barreiro bh chuva defesacivil minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay