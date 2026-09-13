BH: Barreiro acumula em 2 horas 80% da média de chuva de setembro

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, voltou a registrar chuva forte na tarde deste domingo (13/9), após novos sinais de temporal na capital. O céu ficou encoberto e a chuva veio acompanhada de granizo em alguns pontos da região. Em apenas duas horas, o Barreiro acumulou 39,6 milímetros de chuva, o equivalente a 80,5% da média histórica prevista para todo o mês de setembro.

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Com o novo episódio, o acumulado de chuva no Barreiro chegou a 112,5 milímetros desde o início do mês, o que representa 228,7% da média climatológica de setembro, de 49,2 milímetros.

A região é a que registra o maior volume acumulado entre as áreas monitoradas pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

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A chuva desta tarde ocorre poucos dias depois de outro temporal que atingiu o Barreiro. Na quinta-feira (10/9), a região registrou chuva extremamente forte, com ruas alagadas e veículos ilhados. O bairro Tirol esteve entre os pontos mais afetados, com imagens mostrando vias tomadas pela água, como a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.