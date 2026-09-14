Chuva forte volta a atingir BH nesta segunda-feira; capital está sob alerta

A chuva forte voltou a atingir Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (14/9), um dia depois de um temporal provocar alagamentos e estragos em diferentes pontos da capital. A precipitação é registrada em várias regiões, incluindo Barreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul.

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No Barreiro, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias, a chuva voltou a preocupar moradores. Na Rua José Moreira, no Tirol, a água desce pelas ruas e forma enxurradas, levando lama pelo caminho.

No Buritis, moradores também registram chuva forte nesta manhã. A Região Oeste é uma das que já apresentam acumulado elevado neste mês, com 62,2 milímetros registrados até as 7h desta segunda-feira (14/9), o equivalente a 126,4% do esperado para o período.

Por volta das 9h, a chuva no Barreiro era classificada como forte, com precipitação entre 2,6 e 5 milímetros por hora. Também há registros de chuva forte em outros pontos de Belo Horizonte nesta manhã.

O acumulado registrado em setembro até as 7h desta segunda-feira ajuda a dimensionar o volume de chuva que já atingiu a capital. O Barreiro soma 155,2 mm, o equivalente a 315,4% do esperado para o período. Na região Centro-Sul, são 59,4 mm (120,7%).

A Região Noroeste registra 43 mm (87,4%), o Hipercentro soma 39,4 mm (80,1%) e a Nordeste, 30,2 mm (61,4%). Também foram registrados 27,6 mm na Pampulha (56,1%), 27,8 mm em Venda Nova (56,5%), 24,4 mm na Leste (49,6%) e 22,4 mm na Norte (45,5%).

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A volta da chuva ocorre enquanto Belo Horizonte está sob alerta para a possibilidade de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h desta terça-feira (15/9).