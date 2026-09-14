BH está sob alerta para chuva com raios e rajadas de vento de até 50 km/h

A chuva pode voltar a aparecer em Belo Horizonte nesta segunda-feira (14/9), depois do temporal que atingiu diferentes pontos da capital nesse domingo (13). A instabilidade provocou alagamentos, quedas de árvores e danos em estruturas em algumas regiões da cidade.

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Para esta segunda, a previsão é de novas pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. O alerta da Defesa Civil aponta ventos em torno de 50 km/h até as 8h desta terça-feira (15/9).

Durante a ocorrência de chuvas fortes, a orientação é evitar áreas de alagamento e não permanecer próximo a árvores, muros, postes e outras estruturas que possam oferecer risco.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.