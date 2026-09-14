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ACIMA DA MÉDIA

Temporal em BH: chuva no Barreiro supera em 315% a média para setembro

Chuva na região tem causado alagamentos, enxurradas e até destelhamentos. Previsão indica novas precipitações nesta segunda-feira (14/9). Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/09/2026 08:23

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Nuvens escuras de chuva sobre a Região do Barreiro, em Belo Horizonte
Barreiro tem registrado chuvas fortes nos últimos dias crédito: Ana Luiza Soares/EM/D.A.Press

Depois de enfrentar um temporal na noite de domingo, a Região do Barreiro, em Belo Horizonte, já registra chuva três vezes acima da média de setembro. Segundo a Defesa Civil de BH, a regional soma 155,2 milímetros, sendo que a média climatológica é de 49,2 mm. Ou seja, a região ultrapassou em 315,4% o total estimado.

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Nesse domingo (13/9), a chuva no Barreiro foi tão forte que somou 80% do total estimado para o mês de setembro em apenas duas horas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional acumulou 39,6 milímetros (mm) no período.

O temporal de ontem provocou transtornos na Vila Pinho, onde parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem da chuva. Relatos de moradores dão conta de que parte da estrutura voou até algumas casas.

Há ainda relatos de pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania nos bairros Diamante, Tirol, Cardoso e Teixeira Dias.

Acumulado de chuvas (mm) em setembro até 7h do dia 14

  • Barreiro: 155,2 (315,4%)
  • Centro Sul: 59,4 (120,7%)
  • Hipercentro: 39,4 (80,1%)
  • Leste: 24,4 (49,6%)
  • Nordeste: 30,2 (61,4%)
  • Noroeste: 43 (87,4%)
  • Norte: 22,4 (45,5%)
  • Oeste: 62,2 (126,4%)
  • Pampulha: 27,6 (56,1%)
  • Venda Nova: 27,8 (56,5%)

Previsão do tempo

Conforme a previsão meteorológica, o dia terá pancadas de chuva isoladas a qualquer hora, acompanhadas de trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 16,8°C na Estação Cercadinho, localizada na Região Oeste de BH. Já a máxima pode chegar a 27°C à tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 60%, também no período da tarde.

A Região Oeste também já registrou 62 milímetros este mês, o equivalente a 126% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 58,3 mm, ou 118,5% do previsto para setembro.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 461 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta segunda.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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