Temporal em BH: chuva no Barreiro supera em 315% a média para setembro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de enfrentar um temporal na noite de domingo, a Região do Barreiro, em Belo Horizonte, já registra chuva três vezes acima da média de setembro. Segundo a Defesa Civil de BH, a regional soma 155,2 milímetros, sendo que a média climatológica é de 49,2 mm. Ou seja, a região ultrapassou em 315,4% o total estimado.

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Nesse domingo (13/9), a chuva no Barreiro foi tão forte que somou 80% do total estimado para o mês de setembro em apenas duas horas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional acumulou 39,6 milímetros (mm) no período.

O temporal de ontem provocou transtornos na Vila Pinho, onde parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem da chuva. Relatos de moradores dão conta de que parte da estrutura voou até algumas casas.

Há ainda relatos de pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania nos bairros Diamante, Tirol, Cardoso e Teixeira Dias.

Acumulado de chuvas (mm) em setembro até 7h do dia 14

Barreiro: 155,2 (315,4%)

Centro Sul: 59,4 (120,7%)

Hipercentro: 39,4 (80,1%)

Leste: 24,4 (49,6%)

Nordeste: 30,2 (61,4%)

Noroeste: 43 (87,4%)

Norte: 22,4 (45,5%)

Oeste: 62,2 (126,4%)

Pampulha: 27,6 (56,1%)

Venda Nova: 27,8 (56,5%)

Previsão do tempo

Conforme a previsão meteorológica, o dia terá pancadas de chuva isoladas a qualquer hora, acompanhadas de trovoadas.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 16,8°C na Estação Cercadinho, localizada na Região Oeste de BH. Já a máxima pode chegar a 27°C à tarde. A umidade relativa do ar fica em torno de 60%, também no período da tarde.

A Região Oeste também já registrou 62 milímetros este mês, o equivalente a 126% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 58,3 mm, ou 118,5% do previsto para setembro.

Chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 461 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta segunda.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.