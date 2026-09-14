Temporal arranca telhado de escola e causa estragos no Barreiro, em BH

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte neste domingo (13/9) provocou novos transtornos na Região do Barreiro. Na Vila Pinho, parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem do temporal.

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Até o momento, não há informação de pessoas feridas com a queda da estrutura.

Na Vila Santa Rita, o temporal provocou danos em uma empresa localizada na Rua Córrego Capão da Posse. Parte da parede e do muro do imóvel desabou durante a chuva. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O episódio desta tarde se soma a outras ocorrências provocadas pela chuva na região. Moradores de diferentes bairros registraram pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania.

Em apenas duas horas, o Barreiro acumulou 39,6 milímetros de chuva, o equivalente a 80,5% da média histórica prevista para todo o mês de setembro.

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Na quinta-feira (10/9), a região registrou chuva extremamente forte, com ruas alagadas e veículos ilhados. O bairro Tirol esteve entre os pontos mais afetados, com imagens mostrando vias tomadas pela água, como a Rua Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.