Sob alerta, BH pode ter chuva com raios e rajadas de até 50 km/h

A chuva que começou em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (15/9) deve continuar ao longo do dia e avançar pela madrugada. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novas pancadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h de quarta-feira (16).

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Os volumes acumulados nas últimas 12 horas, até as 5h30 desta terça, já representam uma parcela significativa da média climatológica de chuva para todo o mês de setembro, de 49,2 milímetros. O maior acumulado foi registrado no Barreiro, com 26,6 mm, equivalente a 54,1% da média mensal.

Na sequência aparecem Noroeste, com 25,8 mm (52,4%); Pampulha, com 21,2 mm (43,1%); Oeste, com 22 mm (44,7%); Leste, com 20,2 mm (41,1%); Centro-Sul, com 20,1 mm (40,9%); Nordeste, com 15,4 mm (31,3%); Venda Nova, com 15,2 mm (30,9%); e Norte, com 14,2 mm (28,9%). O Hipercentro registrou 0,6 mm (1,2%).

Risco geológico

Com o solo já encharcado pelos volumes registrados e a previsão de novas chuvas, a Defesa Civil mantém risco geológico forte no Barreiro e moderado na Regional Oeste, ambos até as 18h desta quarta-feira (16).

O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo e aos sinais de movimentação ou comprometimento de estruturas. Entre os riscos estão quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

A orientação é que moradores deixem imediatamente o imóvel caso percebam sinais de risco e acionem a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado pelo 193.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.