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325 cidades de MG estão sob alerta de tempestade e granizo; veja quais

Inmet emitiu alerta laranja (perigo) para diversas regiões e municípios de Minas Gerais nesta segunda-feira (14/9)

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Estado de Minas
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Repórter
14/09/2026 15:13 - atualizado em 14/09/2026 15:48

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Além da chuva, há previsão de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo
Além da chuva, há previsão de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Minas Gerais tem 325 municípios sob alerta laranja (perigo) para tempestade, granizo e ventania nesta segunda-feira (14/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além de Minas, todos os outros estados do Sudeste estão com cidades sob o alerta laranja emitido pelo Inmet. 

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O Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100km/h, e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamento e estragos em plantações.

Instruções do Inmet para alerta laranja 

O Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Para mais informações:

  • Telefone Defesa Civil - 199
  • Telefone Corpo de Bombeiros - 193

Regiões sob alerta laranja  

  • Campo das Vertentes

  • Metropolitana de Belo Horizonte

  • Oeste de Minas

  • Sul/Sudoeste de Minas

  • Zona da Mata

Municípios de Minas Gerais sob alerta: 

  • Aguanil

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Além Paraíba

  • Alfenas

  • Alfredo Vasconcelos

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alto Rio Doce

  • Amparo do Serra

  • Andradas

  • Andrelândia

  • Antônio Carlos

  • Antônio Prado de Minas

  • Aracitaba

  • Arantina

  • Araponga

  • Arceburgo

  • Areado

  • Argirita

  • Astolfo Dutra

  • Baependi

  • Bandeira do Sul

  • Barão de Monte Alto

  • Barbacena

  • Barroso

  • Belmiro Braga

  • Bias Fortes

  • Bicas

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Repouso

  • Bom Sucesso

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Brás Pires

  • Brazópolis

  • Bueno Brandão

  • Cabo Verde

  • Cachoeira de Minas

  • Caiana

  • Cajuri

  • Caldas

  • Camacho

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanha

  • Campestre

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campos Gerais

  • Canaã

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Caparaó

  • Capela Nova

  • Caranaíba

  • Carandaí

  • Carangola

  • Careaçu

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo da Mata

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Rio Claro

  • Carmópolis de Minas

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Casa Grande

  • Cataguases

  • Catas Altas da Noruega

  • Caxambu

  • Chácara

  • Chiador

  • Cipotânea

  • Cláudio

  • Coimbra

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Congonhal

  • Congonhas

  • Conselheiro Lafaiete

  • Consolação

  • Coqueiral

  • Cordislândia

  • Coronel Pacheco

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego do Bom Jesus

  • Cristais

  • Cristiano Otoni

  • Cristina

  • Cruzília

  • Delfim Moreira

  • Descoberto

  • Desterro de Entre Rios

  • Desterro do Melo

  • Diogo de Vasconcelos

  • Divinésia

  • Divino

  • Divisa Nova

  • Dom Viçoso

  • Dona Eusébia

  • Dores de Campos

  • Dores do Turvo

  • Elói Mendes

  • Entre Rios de Minas

  • Ervália

  • Espera Feliz

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela Dalva

  • Eugenópolis

  • Ewbank da Câmara

  • Extrema

  • Fama

  • Faria Lemos

  • Fervedouro

  • Formiga

  • Fortaleza de Minas

  • Goianá

  • Gonçalves

  • Guapé

  • Guaraciaba

  • Guaranésia

  • Guarani

  • Guarará

  • Guaxupé

  • Guidoval

  • Guiricema

  • Heliodora

  • Ibertioga

  • Ibitiúra de Minas

  • Ibituruna

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Inconfidentes

  • Ingaí

  • Ipuiúna

  • Itajubá

  • Itamarati de Minas

  • Itamogi

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itapecerica

  • Itapeva

  • Itaú de Minas

  • Itaverava

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Jeceaba

  • Jequeri

  • Jesuânia

  • Juiz de Fora

  • Juruaia

  • Lagoa Dourada

  • Lambari

  • Lamim

  • Laranjal

  • Lavras

  • Leopoldina

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Luisburgo

  • Luminárias

  • Machado

  • Madre de Deus de Minas

  • Mar de Espanha

  • Maria da Fé

  • Mariana

  • Maripá de Minas

  • Marmelópolis

  • Matias Barbosa

  • Mercês

  • Minduri

  • Miradouro

  • Miraí

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Belo

  • Monte Santo de Minas

  • Monte Sião

  • Munhoz

  • Muriaé

  • Muzambinho

  • Natércia

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Nova Resende

  • Olaria

  • Olímpio Noronha

  • Oliveira Fortes

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Branco

  • Ouro Fino

  • Ouro Preto

  • Paiva

  • Palma

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passa Quatro

  • Passa Tempo

  • Passa Vinte

  • Passos

  • Patrocínio do Muriaé

  • Paula Cândido

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra Dourada

  • Pedralva

  • Pedro Teixeira

  • Pequeri

  • Perdões

  • Piau

  • Piedade do Rio Grande

  • Piedade dos Gerais

  • Piracema

  • Piranga

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pirapetinga

  • Piraúba

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Ponte Nova

  • Porto Firme

  • Pouso Alegre

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Pratápolis

  • Presidente Bernardes

  • Queluzito

  • Recreio

  • Resende Costa

  • Ressaquinha

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Espera

  • Rio Novo

  • Rio Pomba

  • Rio Preto

  • Ritápolis

  • Rochedo de Minas

  • Rodeiro

  • Rosário da Limeira

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Margarida

  • Santana da Vargem

  • Santana de Cataguases

  • Santana do Deserto

  • Santana do Garambéu

  • Santana do Jacaré

  • Santana dos Montes

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Aventureiro

  • Santos Dumont

  • São Bento Abade

  • São Brás do Suaçuí

  • São Francisco de Paula

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São João da Mata

  • São João del Rei

  • São João Nepomuceno

  • São José da Barra

  • São José do Alegre

  • São Lourenço

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro da União

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião da Vargem Alegre

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago

  • São Vicente de Minas

  • Sapucaí-Mirim

  • Senador Amaral

  • Senador Cortes

  • Senador Firmino

  • Senador José Bento

  • Senhora de Oliveira

  • Senhora dos Remédios

  • Sericita

  • Seritinga

  • Serrania

  • Serranos

  • Silveirânia

  • Silvianópolis

  • Simão Pereira

  • Soledade de Minas

  • Tabuleiro

  • Teixeiras

  • Tiradentes

  • Tocantins

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Tombos

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  • Três Pontas

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  • Wenceslau Braz

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