325 cidades de MG estão sob alerta de tempestade e granizo; veja quais
Inmet emitiu alerta laranja (perigo) para diversas regiões e municípios de Minas Gerais nesta segunda-feira (14/9)
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Minas Gerais tem 325 municípios sob alerta laranja (perigo) para tempestade, granizo e ventania nesta segunda-feira (14/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além de Minas, todos os outros estados do Sudeste estão com cidades sob o alerta laranja emitido pelo Inmet.
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O Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100km/h, e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamento e estragos em plantações.
Instruções do Inmet para alerta laranja
O Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Para mais informações:
- Telefone Defesa Civil - 199
- Telefone Corpo de Bombeiros - 193
Regiões sob alerta laranja
-
Campo das Vertentes
-
Metropolitana de Belo Horizonte
-
Oeste de Minas
-
Sul/Sudoeste de Minas
-
Zona da Mata
Municípios de Minas Gerais sob alerta:
-
Aguanil
-
Aiuruoca
-
Alagoa
-
Albertina
-
Além Paraíba
-
Alfenas
-
Alfredo Vasconcelos
-
Alpinópolis
-
Alterosa
-
Alto Caparaó
-
Alto Jequitibá
-
Alto Rio Doce
-
Amparo do Serra
-
Andradas
-
Andrelândia
-
Antônio Carlos
-
Antônio Prado de Minas
-
Aracitaba
-
Arantina
-
Araponga
-
Arceburgo
-
Areado
-
Argirita
-
Astolfo Dutra
-
Baependi
-
Bandeira do Sul
-
Barão de Monte Alto
-
Barbacena
-
Barroso
-
Belmiro Braga
-
Bias Fortes
-
Bicas
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bom Jardim de Minas
-
Bom Jesus da Penha
-
Bom Repouso
-
Bom Sucesso
-
Borda da Mata
-
Botelhos
-
Brás Pires
-
Brazópolis
-
Bueno Brandão
-
Cabo Verde
-
Cachoeira de Minas
-
Caiana
-
Cajuri
-
Caldas
-
Camacho
-
Camanducaia
-
Cambuí
-
Cambuquira
-
Campanha
-
Campestre
-
Campo Belo
-
Campo do Meio
-
Campos Gerais
-
Canaã
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Caparaó
-
Capela Nova
-
Caranaíba
-
Carandaí
-
Carangola
-
Careaçu
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo da Mata
-
Carmo de Minas
-
Carmo do Rio Claro
-
Carmópolis de Minas
-
Carrancas
-
Carvalhópolis
-
Carvalhos
-
Casa Grande
-
Cataguases
-
Catas Altas da Noruega
-
Caxambu
-
Chácara
-
Chiador
-
Cipotânea
-
Cláudio
-
Coimbra
-
Conceição da Aparecida
-
Conceição da Barra de Minas
-
Conceição das Pedras
-
Conceição do Rio Verde
-
Conceição dos Ouros
-
Congonhal
-
Congonhas
-
Conselheiro Lafaiete
-
Consolação
-
Coqueiral
-
Cordislândia
-
Coronel Pacheco
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego do Bom Jesus
-
Cristais
-
Cristiano Otoni
-
Cristina
-
Cruzília
-
Delfim Moreira
-
Descoberto
-
Desterro de Entre Rios
-
Desterro do Melo
-
Diogo de Vasconcelos
-
Divinésia
-
Divino
-
Divisa Nova
-
Dom Viçoso
-
Dona Eusébia
-
Dores de Campos
-
Dores do Turvo
-
Elói Mendes
-
Entre Rios de Minas
-
Ervália
-
Espera Feliz
-
Espírito Santo do Dourado
-
Estiva
-
Estrela Dalva
-
Eugenópolis
-
Ewbank da Câmara
-
Extrema
-
Fama
-
Faria Lemos
-
Fervedouro
-
Formiga
-
Fortaleza de Minas
-
Goianá
-
Gonçalves
-
Guapé
-
Guaraciaba
-
Guaranésia
-
Guarani
-
Guarará
-
Guaxupé
-
Guidoval
-
Guiricema
-
Heliodora
-
Ibertioga
-
Ibitiúra de Minas
-
Ibituruna
-
Ijaci
-
Ilicínea
-
Inconfidentes
-
Ingaí
-
Ipuiúna
-
Itajubá
-
Itamarati de Minas
-
Itamogi
-
Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapecerica
-
Itapeva
-
Itaú de Minas
-
Itaverava
-
Itumirim
-
Itutinga
-
Jacuí
-
Jacutinga
-
Jeceaba
-
Jequeri
-
Jesuânia
-
Juiz de Fora
-
Juruaia
-
Lagoa Dourada
-
Lambari
-
Lamim
-
Laranjal
-
Lavras
-
Leopoldina
-
Liberdade
-
Lima Duarte
-
Luisburgo
-
Luminárias
-
Machado
-
Madre de Deus de Minas
-
Mar de Espanha
-
Maria da Fé
-
Mariana
-
Maripá de Minas
-
Marmelópolis
-
Matias Barbosa
-
Mercês
-
Minduri
-
Miradouro
-
Miraí
-
Monsenhor Paulo
-
Monte Belo
-
Monte Santo de Minas
-
Monte Sião
-
Munhoz
-
Muriaé
-
Muzambinho
-
Natércia
-
Nazareno
-
Nepomuceno
-
Nova Resende
-
Olaria
-
Olímpio Noronha
-
Oliveira Fortes
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Branco
-
Ouro Fino
-
Ouro Preto
-
Paiva
-
Palma
-
Paraguaçu
-
Paraisópolis
-
Passa Quatro
-
Passa Tempo
-
Passa Vinte
-
Passos
-
Patrocínio do Muriaé
-
Paula Cândido
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra Dourada
-
Pedralva
-
Pedro Teixeira
-
Pequeri
-
Perdões
-
Piau
-
Piedade do Rio Grande
-
Piedade dos Gerais
-
Piracema
-
Piranga
-
Piranguçu
-
Piranguinho
-
Pirapetinga
-
Piraúba
-
Poço Fundo
-
Poços de Caldas
-
Ponte Nova
-
Porto Firme
-
Pouso Alegre
-
Pouso Alto
-
Prados
-
Pratápolis
-
Presidente Bernardes
-
Queluzito
-
Recreio
-
Resende Costa
-
Ressaquinha
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Espera
-
Rio Novo
-
Rio Pomba
-
Rio Preto
-
Ritápolis
-
Rochedo de Minas
-
Rodeiro
-
Rosário da Limeira
-
Santa Bárbara do Monte Verde
-
Santa Bárbara do Tugúrio
-
Santa Cruz de Minas
-
Santa Margarida
-
Santana da Vargem
-
Santana de Cataguases
-
Santana do Deserto
-
Santana do Garambéu
-
Santana do Jacaré
-
Santana dos Montes
-
Santa Rita de Caldas
-
Santa Rita de Ibitipoca
-
Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita do Sapucaí
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Aventureiro
-
Santos Dumont
-
São Bento Abade
-
São Brás do Suaçuí
-
São Francisco de Paula
-
São Francisco do Glória
-
São Geraldo
-
São Gonçalo do Sapucaí
-
São João da Mata
-
São João del Rei
-
São João Nepomuceno
-
São José da Barra
-
São José do Alegre
-
São Lourenço
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro da União
-
São Sebastião da Bela Vista
-
São Sebastião da Vargem Alegre
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
-
São Tiago
-
São Vicente de Minas
-
Sapucaí-Mirim
-
Senador Amaral
-
Senador Cortes
-
Senador Firmino
-
Senador José Bento
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
-
Seritinga
-
Serrania
-
Serranos
-
Silveirânia
-
Silvianópolis
-
Simão Pereira
-
Soledade de Minas
-
Tabuleiro
-
Teixeiras
-
Tiradentes
-
Tocantins
-
Tocos do Moji
-
Toledo
-
Tombos
-
Três Corações
-
Três Pontas
-
Turvolândia
-
Ubá
-
Varginha
-
Viçosa
-
Vieiras
-
Virgínia
-
Visconde do Rio Branco
-
Volta Grande
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Wenceslau Braz