325 cidades de MG estão sob alerta de tempestade e granizo; veja quais

Minas Gerais tem 325 municípios sob alerta laranja (perigo) para tempestade, granizo e ventania nesta segunda-feira (14/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além de Minas, todos os outros estados do Sudeste estão com cidades sob o alerta laranja emitido pelo Inmet.

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O Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100km/h, e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamento e estragos em plantações.

Instruções do Inmet para alerta laranja

O Inmet orienta não se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Para mais informações:

Telefone Defesa Civil - 199

Telefone Corpo de Bombeiros - 193

Regiões sob alerta laranja

Campo das Vertentes

Metropolitana de Belo Horizonte

Oeste de Minas

Sul/Sudoeste de Minas

Zona da Mata

Municípios de Minas Gerais sob alerta: