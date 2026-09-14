Árvore de grande porte cai sobre motocicletas no Santa Efigênia, em BH

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Padre Rolim, próximo a altura da Rua Piauí, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (14/9).

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A árvore caiu por volta de 11h da manhã, consequência das fortes chuvas nesse domingo (13/9) e hoje .

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Como mostra o vídeo, a árvore caiu sobre a via, impedindo a movimentação de veículos na Rua Padre Rolim e prejudicando o trânsito na região. Além disso, atingiu duas motocicletas que estavam estacionadas. Ainda não se tem atualizações com relação a vítimas e a remoção da árvore do local.