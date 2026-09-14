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Vai pegar a BR-381? Obras exigem atenção do motorista

Concessionária realiza serviços de pavimentação e sinalização em diversos pontos. Planeje sua viagem para evitar lentidão e transtornos na rodovia

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Gabriel Felice
Gabriel Felice
Repórter
Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.
14/09/2026 00:00 - atualizado em 14/09/2026 11:44

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Vai pegar a BR-381? Obras exigem atenção do motorista
Trafego de veículos pesados na Fernão Dias, rodovia que passa por obras de recuperação de pavimento e manutenção em Minas Gerais. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Motoristas que planejam trafegar pela Fernão Dias (BR-381) no trecho de Minas Gerais devem redobrar a atenção. A concessionária Motiva Minas_SP realiza um cronograma de obras na rodovia que se estende até a próxima sexta-feira, 18 de setembro. Os trabalhos incluem recuperação de pavimento, manutenção e conservação.

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Para executar os serviços, será preciso interditar faixas, o que pode causar lentidão e retenção de veículos em alguns segmentos. A concessionária pede que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade, pois há colaboradores trabalhando perto da pista. O cronograma pode sofrer alterações devido a condições climáticas.

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Obras no pavimento

Um dos principais pontos de intervenção ocorre entre os quilômetros 635 e 654, em Santo Antônio do Amparo, no sentido Belo Horizonte. A obra de reconstrução do pavimento funciona 24 horas por dia, com interdição da faixa da direita.

Serviços de reparo e tapa-buracos acontecem entre os kms 477 e 950, de Contagem a Extrema, em ambos os sentidos. Já a fresagem e recomposição do asfalto está programada para os trechos de Contagem a Carmópolis de Minas (kms 477 a 600) e de Cambuí a Extrema (kms 900 a 950).

Sinalização e conservação

Equipes também realizam a pintura da sinalização horizontal e a instalação de tachas refletivas entre os quilômetros 538 e 545, de Betim a Extrema. A limpeza de placas verticais ocorre no Contorno de Betim e no trecho entre Betim e Extrema.

Outros serviços, como roçada, limpeza de drenagem e varrição mecânica, estão previstos em diversos pontos da rodovia, das 7h às 17h, incluindo trechos em:

  • Contagem

  • Betim

  • Lavras

  • Igarapé

  • Rio Manso

  • Brumadinho

  • Oliveira

  • Carmo da Cachoeira

  • Três Corações

  • Campanha

  • São Sebastião da Bela Vista

  • Cambuí

  • Camanducaia

  • Extrema

  • Careaçu

  • São Gonçalo

Outras intervenções

Até as 17h, serão realizados reparos em defensas metálicas, barreiras de concreto e telas em trechos que abrangem desde Contagem até Extrema. Também estão previstas a recuperação de terrapleno no km 525, em Brumadinho, e no km 919, em Camanducaia, além de reparo de junta de dilatação no km 72,50, em São Paulo, sentido Belo Horizonte.

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Todas as bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) passam por reformas para melhorar o conforto e a acessibilidade, mas os serviços de estacionamento, água e banheiros continuam disponíveis. Os postos de pesagem em São Sebastião da Bela Vista e Lavras também estão em reforma.

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