Vai pegar a BR-381? Obras exigem atenção do motorista

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Motoristas que planejam trafegar pela Fernão Dias (BR-381) no trecho de Minas Gerais devem redobrar a atenção. A concessionária Motiva Minas_SP realiza um cronograma de obras na rodovia que se estende até a próxima sexta-feira, 18 de setembro. Os trabalhos incluem recuperação de pavimento, manutenção e conservação.

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Para executar os serviços, será preciso interditar faixas, o que pode causar lentidão e retenção de veículos em alguns segmentos. A concessionária pede que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade, pois há colaboradores trabalhando perto da pista. O cronograma pode sofrer alterações devido a condições climáticas.

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Obras no pavimento

Um dos principais pontos de intervenção ocorre entre os quilômetros 635 e 654, em Santo Antônio do Amparo, no sentido Belo Horizonte. A obra de reconstrução do pavimento funciona 24 horas por dia, com interdição da faixa da direita.

Serviços de reparo e tapa-buracos acontecem entre os kms 477 e 950, de Contagem a Extrema, em ambos os sentidos. Já a fresagem e recomposição do asfalto está programada para os trechos de Contagem a Carmópolis de Minas (kms 477 a 600) e de Cambuí a Extrema (kms 900 a 950).

Sinalização e conservação

Equipes também realizam a pintura da sinalização horizontal e a instalação de tachas refletivas entre os quilômetros 538 e 545, de Betim a Extrema. A limpeza de placas verticais ocorre no Contorno de Betim e no trecho entre Betim e Extrema.

Outros serviços, como roçada, limpeza de drenagem e varrição mecânica, estão previstos em diversos pontos da rodovia, das 7h às 17h, incluindo trechos em:

Contagem

Betim

Lavras

Igarapé

Rio Manso

Brumadinho

Oliveira

Carmo da Cachoeira

Três Corações

Campanha

São Sebastião da Bela Vista

Cambuí

Camanducaia

Extrema

Careaçu

São Gonçalo

Outras intervenções

Até as 17h, serão realizados reparos em defensas metálicas, barreiras de concreto e telas em trechos que abrangem desde Contagem até Extrema. Também estão previstas a recuperação de terrapleno no km 525, em Brumadinho, e no km 919, em Camanducaia, além de reparo de junta de dilatação no km 72,50, em São Paulo, sentido Belo Horizonte.

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Todas as bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) passam por reformas para melhorar o conforto e a acessibilidade, mas os serviços de estacionamento, água e banheiros continuam disponíveis. Os postos de pesagem em São Sebastião da Bela Vista e Lavras também estão em reforma.