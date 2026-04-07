Duplicação da BR-040 deve começar em agosto com obras iniciais em Congonhas

A duplicação da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Juiz de Fora (MG) vai começar pela região de Congonhas (MG), em um dos trechos mais movimentados da rodovia. O primeiro lote de obras será executado entre os quilômetros 602 e 612, do bairro Pires até a entrada de Congonhas, próxima ao Viaduto do Profeta.

A intervenção integra um pacote de R$ 3,5 bilhões previstos para os primeiros sete anos da concessão e faz parte do total de R$ 8,7 bilhões que serão aplicados pela EPR Via Mineira em obras e serviços operacionais ao longo da BR-040.

As obras do primeiro trecho anunciado devem começar em agosto de 2026, com entrega prevista para agosto de 2027. Antes disso, a concessionária pretende iniciar ainda em maio deste ano a supressão de vegetação e demais preparativos necessários para o início das intervenções.

Segundo o diretor executivo da EPR Via Mineira, Eric Camargo de Almeida, haverá retenções, interdições pontuais e fechamento de faixas durante as obras, principalmente na região de Congonhas. As intervenções serão realizadas em etapas, primeiro de um lado da pista e depois do outro, para reduzir os impactos para os motoristas.



O que será feito em Congonhas



O primeiro trecho a ser duplicado terá 9,74 quilômetros de extensão, entre os km 602,560 e 612,300, em Congonhas. O segmento vai da altura da Rua Cecília Vitor, no bairro Pires, até a entrada da cidade, perto do Viaduto do Profeta.

Além da duplicação, o projeto prevê 1,298 quilômetro de faixas adicionais e adequação de alça, 3,239 quilômetros de vias marginais com ciclovia, uma correção de curva horizontal, uma passarela, duas regularizações de acessos e seis pontos de ônibus.

A escolha de Congonhas leva em conta os gargalos históricos de trânsito e segurança da região, principalmente nos trechos sobre o Rio Maranhão e na travessia ferroviária, que registram afunilamentos, congestionamentos e acidentes.

Para solucionar esses problemas, a concessionária prevê a construção de pontes e viadutos paralelos aos atuais. A ideia é erguer primeiro as novas estruturas e, em seguida, transferir o tráfego para elas enquanto as antigas passam por recuperação e ampliação.

A duplicação contará com barreira rígida no canteiro central, acostamentos dos dois lados e adequação completa da plataforma da rodovia. As pistas terão largura mínima de 3,5 metros, sobrelargura em curvas e acostamentos de pelo menos 2,5 metros.

Além da pista principal, serão implantadas duas vias marginais com ciclovia. A primeira terá 1,766 quilômetro na região do bairro Pires, enquanto a segunda, com cerca de 1,5 quilômetro, ficará próxima à atual base da Polícia Rodoviária Federal.

As marginais devem organizar os acessos locais e reduzir conflitos entre o trânsito urbano e o fluxo da rodovia, beneficiando principalmente moradores dos bairros Pires, Campos Altos, Campos Flores e Santa Mônica.

Também estão previstas a correção de uma curva horizontal no km 611,831, a implantação de uma passarela no km 606,400, a regularização de dois acessos, a adequação de seis pontos de ônibus e o reforço e alargamento de uma obra de arte especial.

A nova passarela, inicialmente prevista para o bairro Pires, deve ser deslocada para a região de Campos Altos, perto de uma escola e da base da PRF, para facilitar a travessia de moradores.



Fluxo de veículos

A EPR Via Mineira administra 232 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora desde agosto de 2024. O trecho concedido começa no entroncamento com a BR-356, na capital, e segue até o bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora.

Nos primeiros 20 quilômetros da rodovia, entre Belo Horizonte e Alphaville, passam cerca de 65 mil veículos por dia. Entre Alphaville e Congonhas, o volume gira em torno de 40 mil veículos diários. Já entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete, a média sobe para aproximadamente 50 mil veículos por dia. Nos trechos mais ao sul, o fluxo diminui gradualmente até cerca de 14 mil veículos diários.



Segundo Eric, desde o início da concessão houve foco na recuperação do pavimento, reforço da sinalização e melhorias em itens de segurança. Um dos destaques foi o Plano dos 100 Dias, desenvolvido em conjunto com a ANTT, que resultou em intervenções em 41 pontos da rodovia.



Ponto de Parada e Descanso (PPD) em Carandaí

Outra obra prevista é a implantação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros em Carandaí. O espaço será gratuito e funcionará em frente à balança de pesagem atualmente desativada.

O local terá 69 vagas para veículos pesados, incluindo espaços específicos para caminhões de 20 e 30 metros e quatro vagas para cargas refrigeradas com fornecimento de energia.

Entre os serviços previstos estão chuveiros, lavanderia, refeitório, espaço de descanso com poltronas, área de convivência e estrutura para aquecer e preparar alimentos.

A concessionária também pretende usar o espaço para campanhas de saúde em parceria com o SEST Senat, oferecendo check-ups, atendimentos básicos, corte de cabelo e outros serviços.

Além da estrutura básica gratuita, a empresa pretende reservar espaços para lojas, restaurantes e outros pontos de apoio privados. Carandaí foi escolhida após estudos indicarem grande circulação de caminhoneiros de longa distância na região, especialmente em viagens entre Brasília e Rio de Janeiro.



Segurança viária

Apesar das melhorias previstas na rodovia, a concessionária avalia que grande parte dos acidentes registrados na BR-040 continua ligada ao comportamento dos motoristas. Excesso de velocidade, consumo de álcool, ultrapassagens indevidas e falta do uso do cinto de segurança estão entre as principais causas das ocorrências.

Um dos dados que mais preocupam é o número de atropelamentos. Segundo a empresa, cerca de 20% das mortes registradas na rodovia envolvem pedestres, especialmente em áreas urbanas e trechos com travessia irregular.

Motociclistas e ocupantes de veículos leves também estão entre os grupos mais vulneráveis. Mesmo antes do início das grandes obras, intervenções pontuais realizadas nos primeiros meses da concessão já apresentaram resultados.

Em locais historicamente perigosos, como a Curva da Celinha e o trevo de Moeda, houve redução superior a 80% no número de acidentes após mudanças na sinalização, reforço da iluminação e adequações viárias.

Em 2025, seis em cada dez acidentes registrados na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora provocaram apenas danos materiais. Já os casos com morte representaram cerca de 3% do total de ocorrências, segundo a concessionária



Etapas

As obras de duplicação serão executadas por etapas, com entregas previstas sempre para o mês de agosto. Em 2028, estão programadas intervenções entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete.

No ano seguinte, as obras devem avançar em duas frentes: primeiro em Itabirito e depois entre Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otoni.



Já no sexto ano da concessão, as melhorias estão previstas para o trecho entre Itabirito e Ouro Preto e, posteriormente, entre Cristiano Otoni e Barbacena.



No sétimo ano, último previsto no edital para grandes investimentos em duplicação, as obras devem chegar ao trecho final entre Santos Dumont e Juiz de Fora



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão é de que toda a extensão ainda não duplicada da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora receba obras até agosto de 2031.