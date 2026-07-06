Obras de recuperação do pavimento vão alterar trânsito na BR-381

Motoristas que trafegam pela BR-381, na região entre Rio Manso e Itatiaiuçu, na Grande Belo Horizonte, devem encontrar alterações no trânsito a partir das 21h desta segunda-feira (6/7), devido ao início de uma obra de recuperação do pavimento em um trecho de 19 quilômetros da Rodovia Fernão Dias. A intervenção será realizada pela concessionária Motiva Minas_SP e integra o conjunto de melhorias previstas para a rodovia, que também conta com outras frentes de manutenção e conservação ao longo do corredor entre Minas Gerais e São Paulo.

Segundo a concessionária, os serviços têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, aumentar a segurança viária e proporcionar mais conforto aos usuários da estrada. Para a execução dos trabalhos, haverá interdições parciais de faixas, com sinalização especial e orientação aos motoristas nos pontos de intervenção. A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou de condições climáticas adversas.

A obra faz parte do programa de recuperação do pavimento que vem sendo executado pela Motiva Minas_SP desde que assumiu a administração da Fernão Dias. A concessionária afirma que as intervenções incluem fresagem e recomposição do asfalto, técnicas utilizadas para restaurar a superfície da pista e aumentar sua durabilidade. Em outras etapas que foram realizadas ao longo da rodovia, a empresa destacou que as melhorias contribuem diretamente para viagens mais seguras e confortáveis.

Além da recuperação do pavimento entre Rio Manso e Itatiaiuçu, o cronograma semanal da concessionária prevê diversas ações de manutenção em trechos da BR-381. Entre os serviços programados estão obras de drenagem, roçada e limpeza das margens da rodovia, conservação da sinalização horizontal, reparos em defensas metálicas, recuperação de barreiras de concreto e limpeza de sistemas de drenagem.

As intervenções ocorrem principalmente no período diurno, entre 7h e 17h, embora algumas atividades sejam feitas durante a noite para reduzir impactos no fluxo de veículos.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, os trabalhos também incluem conservação viária entre Contagem, Betim, Igarapé, Rio Manso e Itatiaiuçu. De acordo com a empresa, a presença de equipes e equipamentos na pista exige atenção redobrada dos condutores, que devem respeitar a sinalização temporária e os limites de velocidade estabelecidos nos locais em obras.

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Orientações

A concessionária orienta que os usuários acompanhem as condições da rodovia antes de viajar, uma vez que o cronograma pode ser ajustado conforme as necessidades operacionais ou as condições meteorológicas. A recomendação é planejar o deslocamento com antecedência para evitar atrasos, especialmente nos horários de maior movimento.