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VIOLÊNCIA

Homem em situação de rua é executado na Grande BH

Polícia encontrou cápsulas de munição calibre 9 mm no local; o homem apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
06/07/2026 09:59 - atualizado em 06/07/2026 10:00

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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. Prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Agência Central de Inteligência (AGCI/Sejusp MG) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ)
O homem apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem de 29 anos, em situação de rua, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (5/7), na Rua Treze de Junho, no Bairro Três Barras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A Polícia Militar (PMMG) informou que encontrou a vítima caída no chão, já sem vida. O homem apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

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No local, os militares localizaram estojos de munição calibre 9 mm.

Uma testemunha informou aos policiais que o homem era uma pessoa em situação de rua e frequentava habitualmente a região onde ocorreu o crime. Ela afirmou conhecê-lo apenas pelo primeiro nome.

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A vítima foi reconhecida posteriormente por meio de tecnologia facial. Segundo a polícia, o homem possuía registros anteriores por ameaça, roubo e tráfico de drogas. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas.

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