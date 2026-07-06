Homem em situação de rua é executado na Grande BH

Um homem de 29 anos, em situação de rua, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (5/7), na Rua Treze de Junho, no Bairro Três Barras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar (PMMG) informou que encontrou a vítima caída no chão, já sem vida. O homem apresentava múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

No local, os militares localizaram estojos de munição calibre 9 mm.

Uma testemunha informou aos policiais que o homem era uma pessoa em situação de rua e frequentava habitualmente a região onde ocorreu o crime. Ela afirmou conhecê-lo apenas pelo primeiro nome.

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A vítima foi reconhecida posteriormente por meio de tecnologia facial. Segundo a polícia, o homem possuía registros anteriores por ameaça, roubo e tráfico de drogas. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas.