Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Adolescente de 15 anos é executado a tiros no meio da rua na Grande BH

No local, a Polícia Civil recolheu 26 estojos de munição calibre 9 mm e oito projéteis deflagrados

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
24/06/2026 12:00 - atualizado em 24/06/2026 12:04

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil mantém apuração sob sigilo
O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios de Betim crédito: Divulgação/PCMG

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (23/6), na Rua Rio Verde, no Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 21h40 e é investigado pela Polícia Civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela região quando ouviram diversos disparos de arma de fogo. Os militares seguiram em direção ao local e encontraram o adolescente caído em frente ao número 13 da via, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.

Leia Mais

No local, o pai do adolescente acompanhou os trabalhos das forças de segurança. A perícia da Polícia Civil recolheu 26 estojos e oito projéteis de munição calibre 9 milímetros deflagrados. Segundo a ocorrência, o corpo apresentava diversas perfurações provocadas pelos disparos em várias partes. 

Durante o registro da ocorrência, algumas pessoas relataram que os autores teriam utilizado um Ford Ka prata para cometer o crime. Testemunhas também apontaram um homem de 27 anos como suspeito de participação no homicídio.

Com a vítima, os policiais encontraram R$ 270 em dinheiro, uma tesoura e um invólucro de seda. Até o momento, ninguém havia sido preso. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios de Betim e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Tópicos relacionados:

assassinato betim grande-bh policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay