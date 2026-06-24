Adolescente de 15 anos é executado a tiros no meio da rua na Grande BH

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (23/6), na Rua Rio Verde, no Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 21h40 e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela região quando ouviram diversos disparos de arma de fogo. Os militares seguiram em direção ao local e encontraram o adolescente caído em frente ao número 13 da via, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.

No local, o pai do adolescente acompanhou os trabalhos das forças de segurança. A perícia da Polícia Civil recolheu 26 estojos e oito projéteis de munição calibre 9 milímetros deflagrados. Segundo a ocorrência, o corpo apresentava diversas perfurações provocadas pelos disparos em várias partes.

Durante o registro da ocorrência, algumas pessoas relataram que os autores teriam utilizado um Ford Ka prata para cometer o crime. Testemunhas também apontaram um homem de 27 anos como suspeito de participação no homicídio.

Com a vítima, os policiais encontraram R$ 270 em dinheiro, uma tesoura e um invólucro de seda. Até o momento, ninguém havia sido preso.

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O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios de Betim e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).