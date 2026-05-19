Filho que matou o assassino da própria mãe é indiciado pela Polícia Civil
Suspeito está foragido e é procurado; homicídio da genitora dele ocorreu há cerca de uma década, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) procura por Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de matar Rafael Garcia Pedroso, de 31. Na semana passada, o jovem, que está foragido, foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Polícia Civil indicia sete médicos por morte de adolescente em hospital
- Suspeito de espancar gêmeos de 2 anos é apreendido no Sul de Minas
O homicídio ocorreu em 31 de março deste ano, em Frutal, no Triângulo Mineiro e, de acordo com a PCMG, foi motivado por uma vingança. Em 2016, Rafael assassinou com 20 facadas a então companheira, que era mãe de Marcos Antônio: na época, ele tinha 9 anos e presenciou o crime.
Leia Mais
Rafael foi condenado e concluiu o cumprimento da pena. Porém, estaria sendo observado por Marcos Antônio desde que saiu da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Frutal, no último mês de janeiro. Ele foi assassinado pelo jovem com cinco tiros em frente a uma unidade de saúde: o crime foi gravado por câmeras de vigilância.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além de indiciar Marcos Antônio, a PCMG também representou pela conversão da prisão temporária em preventiva. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.