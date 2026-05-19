Filho que matou o assassino da própria mãe é indiciado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) procura por Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, suspeito de matar Rafael Garcia Pedroso, de 31. Na semana passada, o jovem, que está foragido, foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.



O homicídio ocorreu em 31 de março deste ano, em Frutal, no Triângulo Mineiro e, de acordo com a PCMG, foi motivado por uma vingança. Em 2016, Rafael assassinou com 20 facadas a então companheira, que era mãe de Marcos Antônio: na época, ele tinha 9 anos e presenciou o crime.

Rafael foi condenado e concluiu o cumprimento da pena. Porém, estaria sendo observado por Marcos Antônio desde que saiu da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Frutal, no último mês de janeiro. Ele foi assassinado pelo jovem com cinco tiros em frente a uma unidade de saúde: o crime foi gravado por câmeras de vigilância.

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Além de indiciar Marcos Antônio, a PCMG também representou pela conversão da prisão temporária em preventiva. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.