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FEMINICÍDIO

Bebê de 1 ano é encontrado junto ao corpo da mãe

Suspeito de 41 anos é investigado pela morte de mulher de 44 anos; perícia esteve no local e apuração do caso continua

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
06/07/2026 16:46

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Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil
Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 41 anos suspeito de matar a companheira, uma mulher de 44 anos, em Cataguases, na Zona da Mata, foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PCMG). O crime, registrado no último sábado (4/7), na casa da vítima, é investigado como feminicídio. A mulher foi encontrada ao lado do seu bebê de apenas 1 ano, que tentava ser amamentado por ela. Além do bebê, havia outra criança de 2 anos na residência. 

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A corporação informou que a perícia técnica realizou os levantamentos no local e que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Cataguases para esclarecimento completo das circunstâncias do homicídio.

De acordo com as informações apuradas pelas forças de segurança, a vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava. O principal suspeito é o companheiro dela, que foi localizado posteriormente e preso. A prisão em flagrante foi confirmada pela Polícia Civil após a análise inicial dos elementos reunidos durante a ocorrência.

A perícia da PCMG esteve no imóvel para os trabalhos técnicos de praxe, fundamentais para a produção de provas e para o andamento das investigações. Os vestígios coletados serão analisados e incorporados ao inquérito policial.

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Duas crianças estavam na residência no momento em que a polícia chegou ao local. A corporação informou que as investigações prosseguem, buscando esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e demais elementos que possam contribuir para a responsabilização do autor.

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