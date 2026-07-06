BH: ataque a tiros mata 1 e deixa 2 feridos durante jogo do Brasil

Um homem de 23 anos foi morto e outros dois, de 23 e 19, ficaram feridos após um ataque a tiros na tarde desse domingo (5/7), no Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima assistia ao jogo do Brasil contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, quando foi surpreendida por dois homens armados que desembarcaram de um carro e efetuaram diversos disparos. Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta das 17h20, na Rua Marco Aurélio Prats, próximo ao número 40. Testemunhas relataram que o jovem de 23 anos acompanhava a partida na adega quando foi surpreendido pela chegada de um veículo de cor cinza chumbo. O motorista e o passageiro desembarcaram e atiraram diversas vezes contra o jovem e fugiram.

Durante os disparos, dois funcionários da adega que estavam próximos da vítima também foram atingidos. Eles foram socorridos por meios próprios não identificados pelos militares até a UPA Norte. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do homem. Em seguida, a perícia da Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos e identificou diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo de calibre 9 milímetros. Segundo o perito, a vítima foi atingida por aproximadamente 20 tiros. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os atiradores seguem foragidos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro