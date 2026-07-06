Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Troca de torre de iluminação fecha trânsito no Anel Rodoviário; veja quando

Obras na torre de iluminação entre a noite de amanhã e a madrugada de quarta vão desviar e até mesmo interromper o tráfego momentaneamente

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
06/07/2026 16:37

compartilhe

SIGA
×
Visão geral do Anel Rodoviário de Belo Horizonte: foto mostra pistas da via em prespectiva, com trânsito intenso de veículos, com edifícios urbanos ao fundo
As obras ocorrem entre a noite desta terça-feira (7/7) e quarta (8/7) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que o trânsito do Anel Rodoviário, nas proximidades da Via Expressa, sofrerá alterações entre a noite desta terça-feira (7/7) e a madrugada de quarta (8/7). Uma torre de iluminação vai ser substituída das 23h30 às 4h, o que exige que sejam feitos desvios no tráfego, além de interrupções momentâneas da circulação de veículos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Haverá desvio do trânsito para a pista marginal nos dois sentidos da via. O fluxo sentido Rio de Janeiro será totalmente interrompido por cerca de 30 minutos, em dois momentos da operação: durante a retirada da estrutura existente e na instalação de uma nova torre.

 

Leia Mais

Antes do início dos trabalhos, sinalizações temporárias com cones, cavaletes e placas de advertência para orientar motoristas serão instaladas para isolar a área de serviço. 

Agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar Rodoviária vão monitorar o trânsito e orientar os motoristas para garantir a segurança viária durante a operação.

Plantio de grama

Em evento da Semana do Meio Ambiente, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central de Belo Horizonte, em 18 de junho, o prefeito Álvaro Damião anunciou que as áreas verdes do Anel Rodoviário receberão o plantio de grama.  

“O Anel Rodoviário dá muito trabalho, porque ele é muito grande. Terminamos de capinar uma ponta dele e a outra tá crescendo mato. Por isso, vamos gramar todo o Anel Rodoviário”, destacou Damião na ocasião. 

Ainda segundo o prefeito, a ideia de repaginar a via, com obras e plantio de mudas, faz parte dos investimentos da capital mineira no processo de urbanização. “O canteiro de lá é só mato, ninguém consegue passar por ele. Por isso, temos a intenção de colocar um pavimento rente ao piso."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 *Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario belo-horizonte obras transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay