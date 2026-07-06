Troca de torre de iluminação fecha trânsito no Anel Rodoviário; veja quando

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou que o trânsito do Anel Rodoviário, nas proximidades da Via Expressa, sofrerá alterações entre a noite desta terça-feira (7/7) e a madrugada de quarta (8/7). Uma torre de iluminação vai ser substituída das 23h30 às 4h, o que exige que sejam feitos desvios no tráfego, além de interrupções momentâneas da circulação de veículos.

Haverá desvio do trânsito para a pista marginal nos dois sentidos da via. O fluxo sentido Rio de Janeiro será totalmente interrompido por cerca de 30 minutos, em dois momentos da operação: durante a retirada da estrutura existente e na instalação de uma nova torre.

Antes do início dos trabalhos, sinalizações temporárias com cones, cavaletes e placas de advertência para orientar motoristas serão instaladas para isolar a área de serviço.

Agentes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar Rodoviária vão monitorar o trânsito e orientar os motoristas para garantir a segurança viária durante a operação.

Plantio de grama

Em evento da Semana do Meio Ambiente, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central de Belo Horizonte, em 18 de junho, o prefeito Álvaro Damião anunciou que as áreas verdes do Anel Rodoviário receberão o plantio de grama.

“O Anel Rodoviário dá muito trabalho, porque ele é muito grande. Terminamos de capinar uma ponta dele e a outra tá crescendo mato. Por isso, vamos gramar todo o Anel Rodoviário”, destacou Damião na ocasião.

Ainda segundo o prefeito, a ideia de repaginar a via, com obras e plantio de mudas, faz parte dos investimentos da capital mineira no processo de urbanização. “O canteiro de lá é só mato, ninguém consegue passar por ele. Por isso, temos a intenção de colocar um pavimento rente ao piso."

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*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz