Carro capota e interdita duas faixas do Anel Rodoviário em BH
Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/5), na altura da Praça São Vicente, no sentido Vitória
compartilheSIGA
Um carro capotou e interditou duas faixas do Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (22/5), em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações da BHTrans, o acidente ocorreu por volta das 6h45, próximo à Praça São Vicente, no Bairro Dom Cabral, no sentido Vitória.
De acordo com o relato do motorista à Polícia Militar, ele tentou desviar de um carro que seguia à frente, perdeu o controle da direção e acabou capotando o Renault Sandero prata.
Leia Mais
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda conforme as equipes que atenderam a ocorrência, o condutor dispensou atendimento médico.
- Obra fechará acessos do Anel Rodoviário com a Via Expressa
- Anel Rodoviário de BH terá mais duas áreas de escape
A PM esteve no local para controlar o trânsito. As faixas chegaram a ficar interditadas, mas foram liberadas posteriormente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mesmo após a liberação, o congestionamento segue intenso nesta manhã, com retenção até a Avenida Amazonas.