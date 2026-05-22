Carro capota e interdita duas faixas do Anel Rodoviário em BH

Um carro capotou e interditou duas faixas do Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (22/5), em Belo Horizonte.

Segundo informações da BHTrans, o acidente ocorreu por volta das 6h45, próximo à Praça São Vicente, no Bairro Dom Cabral, no sentido Vitória.

De acordo com o relato do motorista à Polícia Militar, ele tentou desviar de um carro que seguia à frente, perdeu o controle da direção e acabou capotando o Renault Sandero prata.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda conforme as equipes que atenderam a ocorrência, o condutor dispensou atendimento médico.

A PM esteve no local para controlar o trânsito. As faixas chegaram a ficar interditadas, mas foram liberadas posteriormente.

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Mesmo após a liberação, o congestionamento segue intenso nesta manhã, com retenção até a Avenida Amazonas.