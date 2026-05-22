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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carro capota e interdita duas faixas do Anel Rodoviário em BH

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/5), na altura da Praça São Vicente, no sentido Vitória

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/05/2026 08:09

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De acordo com o relato do motorista, ele tentou desviar de um carro que seguia à frente, perdeu o controle da direção e acabou capotando
Motorista teria tentado desviar de um carro que seguia à frente, perdeu o controle da direção e acabou capotando no Anel Rodoviário de BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um carro capotou e interditou duas faixas do Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (22/5), em Belo Horizonte.

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Segundo informações da BHTrans, o acidente ocorreu por volta das 6h45, próximo à Praça São Vicente, no Bairro Dom Cabral, no sentido Vitória.

De acordo com o relato do motorista à Polícia Militar, ele tentou desviar de um carro que seguia à frente, perdeu o controle da direção e acabou capotando o Renault Sandero prata.

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Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda conforme as equipes que atenderam a ocorrência, o condutor dispensou atendimento médico.

A PM esteve no local para controlar o trânsito. As faixas chegaram a ficar interditadas, mas foram liberadas posteriormente.

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Mesmo após a liberação, o congestionamento segue intenso nesta manhã, com retenção até a Avenida Amazonas.

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