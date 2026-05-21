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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Obra fechará acessos do Anel Rodoviário com a Via Expressa

A partir deste sábado (23/5), as ruas Augusto Ferreira e Romualdo Cançado Neto, no Bairro Califórnia, serão fechadas ao trânsito de veículos

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21/05/2026 20:37

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Atualmente, as ligações do viaduto do Anel Rodoviário com a Via Expressa são precárias, feitas por ruas vicinais e não por alças
Atualmente, as ligações do viaduto do Anel Rodoviário com a Via Expressa são precárias, feitas por ruas vicinais e não por alças crédito: Estevam/Esp. EM/D.A Press

Os acessos do Anel Rodoviário para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Via Expressa, serão interditados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para a execução de obras. A partir deste sábado (23/5), as ruas Augusto Ferreira e Romualdo Cançado Neto, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, serão fechadas ao trânsito de veículos.

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A previsão de conclusão dos trabalhos é no segundo semestre de 2027. Até lá, as interdições afetarão motoristas que utilizam a marginal do Anel Rodoviário para acessar a Via Expressa, no sentido Contagem. Durante as obras, os condutores que passam pelo local deverão seguir as seguintes rotas:

  • Sentido BH a Contagem: os veículos devem seguir até a interseção do Anel Rodoviário com a Avenida Amazonas e, então, acessar as alças tanto em direção a Belo Horizonte quanto a Contagem ou Betim.

Já os acessos da Via Expressa para o Anel Rodoviário permanecerão liberados. Ainda segundo informações da PBH, agentes da BHTrans e da Guarda Municipal monitorarão os trechos interditados e os desvios.

Intervenções

Durante as obras, a Rua Augusto Ferreira será ampliada e passará a ter duas faixas, além de rede de drenagem. Também será construída uma trincheira na ligação com a Via Expressa com a Rua Romualdo Cançado Neto, que, por sua vez, também passará a ter duas faixas de rolamento.

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A expectativa é que, com essa solução, o fluxo de veículos em direção à Via Expressa aconteça sem interrupções. Um acesso derivado possibilitará que os motoristas acessem a Rua Romualdo Cançado Neto antes da trincheira, oferecendo opções seguras e eficientes para diferentes trajetos.

Nos dois quadrantes da interseção, serão realizadas demolições e remoções de pavimento, meio-fio, cercas e placas existentes, movimentação de terra e implantação de estrutura em concreto armado. Também serão realizados serviços de drenagem, pavimentação com microrevestimento e asfalto borracha, construção de passeios, instalação de gradis, guarda-corpo e corrimão, além de novo paisagismo com plantio de grama e implantação de sinalização horizontal e vertical.

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De acordo com a PBH, serão investidos R$ 32,6 milhões na intervenção, provenientes dos próprios cofres municipais. Será a primeira obra de mobilidade urbana de grande porte supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) desde a municipalização do Anel Rodoviário, em junho de 2025.

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