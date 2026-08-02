BR-040 tem interdição de faixas para manutenção em Nova Lima

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Motoristas devem ficar atentos a obras que interditam faixas da BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até as 17h deste domingo (2/8).

As intervenções de manutenção e conservação ocorrem entre o Viaduto do Mutuca e a Lagoa dos Ingleses.

As obras são realizasdas pela EPR Via Mineira, a concessionária que administra a rodovia de Belo Horizonte a Juiz de Fora.

"As intervenções fazem parte do cronograma do segundo ano da concessão e foram planejadas para preservar a fluidez do tráfego, com interdições parciais de faixa e monitoramento operacional durante a execução dos trabalhos", informou a concessionária.

As obras estarão concentradas entre o Viaduto do Mutuca, o acesso a Macacos, o Posto Chefão e a região da Lagoa dos Ingleses.

O planejamento operacional prevê interdições parciais de faixa e, nos pontos de maior fluxo, a manutenção de duas faixas de circulação.

Em alguns segmentos, quando houver sinalização específica e orientação das equipes operacionais, o acostamento poderá ser utilizado temporariamente como faixa de rolamento.

Durante a execução dos serviços, equipes operacionais da concessionária permanecerão em campo acompanhando as condições de tráfego, monitorando o fluxo de veículos e promovendo ajustes operacionais sempre que necessário.

Onde exatamente ocorrerão as intervenções?

Do km 549 ao km 552 (entre o acesso a Macacos e o Posto Chefão - sentido Juiz de Fora), as obras ocorrem das 6h às 15h. Os serviços serão executados com preservação de uma faixa de tráfego e, quando devidamente sinalizado pelas equipes operacionais, o acostamento será utilizado temporariamente como faixa de circulação entre os quilômetros 550 e 552.

Entre o km 562 e o km 564 (próximo ao condomínio Miguelão até a Lagoa dos Ingleses - sentido Juiz de Fora), as intervenções ocorrem das 6h às 11h. Haverá interdição apenas da faixa 1, mantendo o fluxo pela faixa 2 e, quando sinalizado, também pelo acostamento.

Na sequência, a sinalização será reposicionada para execução dos serviços entre o km 564,8 e km 565,4 (faixa 2, sentido Juiz de Fora), das 12h às 17h, mantendo a faixa 1 liberada para circulação.

Durante a passagem pelas frentes de trabalho, a EPR Via Mineira orienta os motoristas a respeitarem a sinalização temporária, reduzirem a velocidade e manterem distância segura do veículo à frente.

"A colaboração dos usuários é fundamental para promover a convivência segura entre motoristas e trabalhadores e contribuir para a preservação de vidas", declarou a concessionária.

A programação poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de necessidades operacionais.

"As intervenções integram o ciclo permanente de conservação previsto no contrato de concessão e contribuem para o atendimento aos parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)", informa a EPR Via Mineira.

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As atualizações sobre as condições de tráfego podem ser acompanhadas pelo telefone 0800 003 1040, disponível 24 horas.

Cronograma de obras e trechos interditados

Do km 549 ao km 552: intervenção das 6h às 15h com desvio pelo acostamento entre o acesso a Macacos e o Posto Chefão

intervenção das 6h às 15h com desvio pelo acostamento entre o acesso a Macacos e o Posto Chefão Do km 562,030 ao km 564,800: bloqueio da faixa 1 das 6h às 11h entre o condomínio Miguelão e a Lagoa dos Ingleses

bloqueio da faixa 1 das 6h às 11h entre o condomínio Miguelão e a Lagoa dos Ingleses Do km 564,800 ao km 565,400: interdição da faixa 2 das 12h às 17h mantendo a faixa 1 livre no sentido Juiz de Fora

interdição da faixa 2 das 12h às 17h mantendo a faixa 1 livre no sentido Juiz de Fora Monitoramento em tempo real: presença constante de equipes para ajustes na fluidez



Recomendações de segurança aos condutores