PM frustra emboscada de gangues na Grande BH e um suspeito morre

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma emboscada que vinha sendo preparada por integrantes de gangues ligadas ao crime organizado foi frustrada pela polícia, terminando em tiroteio, com um suspeito morto e outro preso, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O confronto ocorreu em Lagoa Santa, em área de disputa por pontos de venda de entorpecentes, na noite desse sábado (1º/8), onde criminosos armados se reuniram em uma mata no Bairro Palmital.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu denúncias sobre a presença de indivíduos armados na Rua Ana Gonçalves, nas imediações do Residencial Bem Viver.

Os levantamentos do setor de inteligência e chamados de emergência indicavam que criminosos associados ao Comando Vermelho utilizavam uma zona de mata local como base estratégica.

O objetivo do grupo seria articular uma investida violenta contra uma facção rival sediada na Vila Fagundes, alinhada às organizações Tudo 3, Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mobilizados para conter a disputa territorial entre as quadrilhas, policiais da 8ª Companhia Independente e do Grupamento Especializado em Ações de Defesa (GEAD) da 3ª Região deslocaram-se ao endereço.

Como foi a ação policiail?

Com suporte de helicóptero Pégasus, os militares se aproximaram tentando cercar a área de mata, contudo as equipes operacionais foram alvos de disparos efetuados pelos suspeitos, iniciando uma intensa troca de tiros.

Para a varredura na vegetação e captura dos fugitivos, o cerco policial ganhou o reforço de tropas do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) e do canil da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca).

Durante a batalha, Fábio Pereira Batista acabou atingido pelos disparos das guarnições policiais. O indivíduo chegou a ser resgatado e socorrido para a Santa Casa de Lagoa Santa para atendimento médico de urgência, contudo o óbito foi constatado na unidade hospitalar.

Nenhum agente de segurança sofreu ferimentos ao longo da intervenção.

O indivíduo somava 18 passagens em sua ficha criminal, respondendo por crimes como homicídio, tráfico de entorpecentes, receptação, ameaça e porte ilegal de armamento.

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Um segundo envolvido acabou detido no local, enquanto o restante do bando debandou para o matagal adjacente, o que motivou a apreensão de, ao menos, duas armas de fogo pelas autoridades.

Cerco frustra emboscada

Ocupação estratégica: criminosos associados ao Comando Vermelho utilizaram a mata do Bairro Palmital como base

criminosos associados ao Comando Vermelho utilizaram a mata do Bairro Palmital como base Plano de ataque: intenção de investir contra rival da Vila Fagundes, ligada ao PCC e Terceiro Comando Puro

intenção de investir contra rival da Vila Fagundes, ligada ao PCC e Terceiro Comando Puro Denúncia e cerco: PMMG recebeu alertas de moradores sobre homens armados na Rua Ana Gonçalves

PMMG recebeu alertas de moradores sobre homens armados na Rua Ana Gonçalves Ação policial: equipes da 8ª Cia Ind, GEAD, GER, Rocca e helicóptero Pégasus cercaram a área

equipes da 8ª Cia Ind, GEAD, GER, Rocca e helicóptero Pégasus cercaram a área Tiroteio e desfecho: confronto resultou na morte de um suspeito, na prisão de outro e na apreensão de armas

Segurança para moradores e prevenção

