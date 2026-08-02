PM frustra emboscada de gangues na Grande BH e um suspeito morre
Militares cercaram mata em Lagoa Santa após denúncias e evitaram ataque entre facções rivais; um suspeito morreu e outro foi preso
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Uma emboscada que vinha sendo preparada por integrantes de gangues ligadas ao crime organizado foi frustrada pela polícia, terminando em tiroteio, com um suspeito morto e outro preso, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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O confronto ocorreu em Lagoa Santa, em área de disputa por pontos de venda de entorpecentes, na noite desse sábado (1º/8), onde criminosos armados se reuniram em uma mata no Bairro Palmital.
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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu denúncias sobre a presença de indivíduos armados na Rua Ana Gonçalves, nas imediações do Residencial Bem Viver.
Os levantamentos do setor de inteligência e chamados de emergência indicavam que criminosos associados ao Comando Vermelho utilizavam uma zona de mata local como base estratégica.
O objetivo do grupo seria articular uma investida violenta contra uma facção rival sediada na Vila Fagundes, alinhada às organizações Tudo 3, Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando da Capital (PCC).
Mobilizados para conter a disputa territorial entre as quadrilhas, policiais da 8ª Companhia Independente e do Grupamento Especializado em Ações de Defesa (GEAD) da 3ª Região deslocaram-se ao endereço.
Como foi a ação policiail?
Com suporte de helicóptero Pégasus, os militares se aproximaram tentando cercar a área de mata, contudo as equipes operacionais foram alvos de disparos efetuados pelos suspeitos, iniciando uma intensa troca de tiros.
Para a varredura na vegetação e captura dos fugitivos, o cerco policial ganhou o reforço de tropas do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) e do canil da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca).
Durante a batalha, Fábio Pereira Batista acabou atingido pelos disparos das guarnições policiais. O indivíduo chegou a ser resgatado e socorrido para a Santa Casa de Lagoa Santa para atendimento médico de urgência, contudo o óbito foi constatado na unidade hospitalar.
Nenhum agente de segurança sofreu ferimentos ao longo da intervenção.
O indivíduo somava 18 passagens em sua ficha criminal, respondendo por crimes como homicídio, tráfico de entorpecentes, receptação, ameaça e porte ilegal de armamento.
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Um segundo envolvido acabou detido no local, enquanto o restante do bando debandou para o matagal adjacente, o que motivou a apreensão de, ao menos, duas armas de fogo pelas autoridades.
Cerco frustra emboscada
- Ocupação estratégica: criminosos associados ao Comando Vermelho utilizaram a mata do Bairro Palmital como base
- Plano de ataque: intenção de investir contra rival da Vila Fagundes, ligada ao PCC e Terceiro Comando Puro
- Denúncia e cerco: PMMG recebeu alertas de moradores sobre homens armados na Rua Ana Gonçalves
- Ação policial: equipes da 8ª Cia Ind, GEAD, GER, Rocca e helicóptero Pégasus cercaram a área
- Tiroteio e desfecho: confronto resultou na morte de um suspeito, na prisão de outro e na apreensão de armas
Segurança para moradores e prevenção
- Denúncias anônimas: acionar o Disque Denúncia 181 ao notar movimentações suspeitas em áreas de mata
- Atenção aos sinais: aglomerações atípicas e pessoas armadas devem ser denunciadas antes que tomem conta de espaços
- Comunicação imediata: ligar para o 190 ao ouvir barulhos de disparos ou notar confrontos no bairro
- Proteção durante tiroteios: buscar abrigo longe de janelas e portas em caso de trocas de tiros nas proximidades
- Apoio comunitário: fortalecer a rede de vizinhos protegidos em parceria com a Polícia Militar