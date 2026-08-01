Homem anuncia que vai reabrir 'biqueira' e é executado na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 38 anos, albergado que cumpria pena no regime semiaberto, foi executado a tiros na noite de sexta-feira (31/7), por volta das 20h. A vítima tinha registros anteriores por homicídio, tráfico de drogas e receptação.

O crime ocorreu na Rua Walter Januzzi, no bairro São Gerônimo, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A via fica nas imediações e às margens do corredor rodoviário da BR-262 , rodovia federal que corta a região e dá acesso a bairros vizinhos e ao Centro do município, situado a poucos quilômetros do local.

O executor efetuou diversos disparos contra a vítima, dos quais cinco atingiram o homem. O padrão de disparos foi voltado para regiões vitais do corpo — especificamente na cabeça e na região do abdômen/tórax.

A concentração de quatro perfurações na caixa craniana e uma no tronco sugere uma execução direta e a curta distância.

Segundo o relato de testemunhas, momentos antes do ataque, a vítima foi vista e ouvida conversando ao telefone celular na mesma via.

Durante a ligação, o homem teria afirmado que pretendia reativar uma "biqueira" — ponto de venda de entorpecentes — no município vizinho, de Contagem, também situado na Grande Belo Horizonte.

Minutos após emitir essa declaração verbal na via pública, a vítima foi surpreendida pelo agressor.

Como era o atirador?

O atirador, que trajava capuz para encobrir o rosto, surgiu das margens da BR-262 e caminhou até o local onde a vítima estava.

Sem dar chances de reação ou defesa, o criminoso efetuou sucessivos disparos de arma de fogo e, logo em seguida, fugiu a pé refazendo o caminho no sentido da rodovia federal.

Testemunhas que presenciaram a movimentação acionaram a Polícia Militar. Guarnições da Polícia Militar chegaram ao local do atentado e constataram que a vítima já se encontrava sem sinais vitais.

Diante disso, os militares isolaram o perímetro e acionaram os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil e do serviço de remoção.

Após a conclusão dos exames periciais no local do crime, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização da necropsia.

A PMMG realizou rastreamentos e buscas ostensivas pela região do bairro São Gerônimo e nas alças de acesso da BR-262, porém nenhum suspeito foi localizado ou preso até o momento.

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A Polícia Civil assumiu o caso para dar prosseguimento às investigações e identificar a autoria do homicídio.

Morte antes de reativar biqueira



Atividade inicial da vítima: homem conversava ao telefone celular na Rua Walter Januzzi

homem conversava ao telefone celular na Rua Walter Januzzi Declaração motivadora: vítima mencionou intenção de reativar ponto de venda de drogas em Contagem

vítima mencionou intenção de reativar ponto de venda de drogas em Contagem Aproximação do agressor: atirador encapuzado surgiu das margens da BR-262

atirador encapuzado surgiu das margens da BR-262 Execução dos disparos: criminoso efetuou cinco tiros à queima-roupa atingindo cabeça e tronco

criminoso efetuou cinco tiros à queima-roupa atingindo cabeça e tronco Fuga do suspeito: agressor fugiu a pé retornando no sentido da rodovia federal

agressor fugiu a pé retornando no sentido da rodovia federal Atendimento e perícia: Polícia Militar isolou a área e Perícia Técnica recolheu o corpo ao IML

Orientações para moradores e testemunhas de crimes