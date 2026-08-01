Homem anuncia que vai reabrir 'biqueira' e é executado na Grande BH
Vítima tinha passagens policiais e foi atingida por cinco disparos. Atirador encapuzado surpreendeu a vítima na via pública e fugiu a pé
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Um homem de 38 anos, albergado que cumpria pena no regime semiaberto, foi executado a tiros na noite de sexta-feira (31/7), por volta das 20h. A vítima tinha registros anteriores por homicídio, tráfico de drogas e receptação.
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O crime ocorreu na Rua Walter Januzzi, no bairro São Gerônimo, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
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A via fica nas imediações e às margens do corredor rodoviário da BR-262 , rodovia federal que corta a região e dá acesso a bairros vizinhos e ao Centro do município, situado a poucos quilômetros do local.
O executor efetuou diversos disparos contra a vítima, dos quais cinco atingiram o homem. O padrão de disparos foi voltado para regiões vitais do corpo — especificamente na cabeça e na região do abdômen/tórax.
A concentração de quatro perfurações na caixa craniana e uma no tronco sugere uma execução direta e a curta distância.
Segundo o relato de testemunhas, momentos antes do ataque, a vítima foi vista e ouvida conversando ao telefone celular na mesma via.
Durante a ligação, o homem teria afirmado que pretendia reativar uma "biqueira" — ponto de venda de entorpecentes — no município vizinho, de Contagem, também situado na Grande Belo Horizonte.
Minutos após emitir essa declaração verbal na via pública, a vítima foi surpreendida pelo agressor.
Como era o atirador?
O atirador, que trajava capuz para encobrir o rosto, surgiu das margens da BR-262 e caminhou até o local onde a vítima estava.
Sem dar chances de reação ou defesa, o criminoso efetuou sucessivos disparos de arma de fogo e, logo em seguida, fugiu a pé refazendo o caminho no sentido da rodovia federal.
Testemunhas que presenciaram a movimentação acionaram a Polícia Militar. Guarnições da Polícia Militar chegaram ao local do atentado e constataram que a vítima já se encontrava sem sinais vitais.
Diante disso, os militares isolaram o perímetro e acionaram os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil e do serviço de remoção.
Após a conclusão dos exames periciais no local do crime, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização da necropsia.
A PMMG realizou rastreamentos e buscas ostensivas pela região do bairro São Gerônimo e nas alças de acesso da BR-262, porém nenhum suspeito foi localizado ou preso até o momento.
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A Polícia Civil assumiu o caso para dar prosseguimento às investigações e identificar a autoria do homicídio.
Morte antes de reativar biqueira
- Atividade inicial da vítima: homem conversava ao telefone celular na Rua Walter Januzzi
- Declaração motivadora: vítima mencionou intenção de reativar ponto de venda de drogas em Contagem
- Aproximação do agressor: atirador encapuzado surgiu das margens da BR-262
- Execução dos disparos: criminoso efetuou cinco tiros à queima-roupa atingindo cabeça e tronco
- Fuga do suspeito: agressor fugiu a pé retornando no sentido da rodovia federal
- Atendimento e perícia: Polícia Militar isolou a área e Perícia Técnica recolheu o corpo ao IML
Orientações para moradores e testemunhas de crimes
- Acionamento imediato das autoridades: ligar para o 190 ao notar movimentação suspeita
- Preservação do local do crime: evitar aproximar-se do perímetro para não alterar provas
- Denúncias anônimas: utilizar o canal 181 para repassar informações sobre suspeitos
- Apoio a investigações: repassar detalhes sobre trajes ou rotas de fuga às equipes policiais