BH: Primeiro fim de semana de agosto com sensação negativa e domingo gelado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O primeiro fim de semana de agosto deve ser de gelado para Belo Horizonte, com a Regional Oeste já tendo registrado uma sensação térmica de -2,5°C na madrugada deste sábado (1º/8).

A medição é da Defesa Civil de BH, que registrou temperatura mínima de 12,4 °C na madrugada e estima a máxima em 25 °C à tarde, com 30% de umidade relativa do ar.

Para o domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência de resfriamento noturno se mantém, fazendo a temperatura mínima cair para 10 °C nas primeiras horas do dia e exigindo agasalho reforçado de quem sair cedo.

Ao longo das tardes, o cenário muda para um clima ameno e seco, com os termômetros atingindo 27 °C e a umidade relativa do ar caindo para 30%, nível que exige atenção reforçada com a hidratação.

O fim do domingo trará avanço de nebulosidade na capital, deixando a noite nublada, porém sem previsão de chuva.

A Regional Oeste destacou-se com a menor marca da cidade, segundo a Defesa Civil de BH, registrando 12,4 °C às 4h e sensação térmica de -2,5 °C.

Na sequência, a Regional Centro-Sul aferiu 13,3 °C às 3h30, enquanto a Regional Venda Nova anotou 13,5 °C às 6h10.

A estação do Barreiro cravou 14,1 °C às 6h10. Por sua vez, a estação da Pampulha registrou a maior mínima entre as aferidas, atingindo 14,3 °C às 2h, com sensação térmica de 15,8 °C.

Onde vai chover no interior de MG?

No interior do estado, o Inmet prevê que instabilidades ganhem força. No Triângulo, Noroeste, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Vertentes e BH, pode haver aumento progressivo de nebulosidade ao longo do dia, passando para muitas nuvens, porém sem indicativo de chuva expressiva.

Já na faixa Leste e Nordeste (Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce) ocorre um incremento significativo da umidade e instabilidade.

O Vale do Mucuri e partes do Jequitinhonha concentram o maior volume de instabilidade do estado, evoluindo para pancadas de chuva com trovoadas entre a manhã e a tarde de domingo, amenizando à noite.

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Mínimas registradas pelas estações em Belo Horizonte

Regional Oeste: marca de 12,4 °C com sensação térmica de -2,5 °C

marca de 12,4 °C com sensação térmica de -2,5 °C Regional Centro-Sul: registro de 13,3 °C na madrugada

registro de 13,3 °C na madrugada Regional Venda Nova: temperatura de 13,5 °C nas primeiras horas

temperatura de 13,5 °C nas primeiras horas Estação do Barreiro: marca aferida de 14,1 °C

marca aferida de 14,1 °C Estação da Pampulha: maior mínima entre as regionais com 14,3 °C

Recomendações para enfrentar o frio e a baixa umidade

Proteção térmica: o uso de agasalhos reforçados nas primeiras horas da manhã

o uso de agasalhos reforçados nas primeiras horas da manhã Hidratação constante: a ingestão de líquidos ao longo do dia para combater a seca de 30%

a ingestão de líquidos ao longo do dia para combater a seca de 30% Cuidados com a pele: a aplicação de hidratantes em dias de baixa umidade

a aplicação de hidratantes em dias de baixa umidade Ambientes ventilados: a manutenção de locais arejados para prevenir doenças respiratórias



Panorama do tempo no interior de Minas Gerais

Vale do Mucuri e Jequitinhonha: ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas no domingo

ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas no domingo Faixa Leste e Nordeste: aumento da umidade com instabilidades ao longo do dia

aumento da umidade com instabilidades ao longo do dia Triângulo e Noroeste: avanço de nebulosidade sem previsão de chuva expressiva

avanço de nebulosidade sem previsão de chuva expressiva Central, Oeste e Sul: dia com muitas nuvens e clima seco

Fontes: Inmet, Defesa Civil de BH