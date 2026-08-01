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PREVISÃO DO TEMPO

BH: Primeiro fim de semana de agosto com sensação negativa e domingo gelado

Frio rigoroso marca o início de agosto na capital mineira. Previsão indica madrugadas ainda mais frias e pancadas de chuva no interior

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/08/2026 08:19

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Sábado aberto e ensolarado com a Serra do Curral vista do Bairro Luxemburgo. Apesar do sol, dia gelado em Belo Horizonte. Primeiro fim de semana deve ser de muito frio
Sábado aberto e ensolarado com a Serra do Curral vista do Bairro Luxemburgo. Apesar do sol, dia gelado em Belo Horizonte. Primeiro fim de semana deve ser de muito frio crédito: Clima ao Vivo

O primeiro fim de semana de agosto deve ser de gelado para Belo Horizonte, com a Regional Oeste já tendo registrado uma sensação térmica de -2,5°C na madrugada deste sábado (1º/8).

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A medição é da Defesa Civil de BH, que registrou temperatura mínima de 12,4 °C na madrugada e estima a máxima em 25 °C à tarde, com 30% de umidade relativa do ar.

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Para o domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência de resfriamento noturno se mantém, fazendo a temperatura mínima cair para 10 °C nas primeiras horas do dia e exigindo agasalho reforçado de quem sair cedo.

Ao longo das tardes, o cenário muda para um clima ameno e seco, com os termômetros atingindo 27 °C e a umidade relativa do ar caindo para 30%, nível que exige atenção reforçada com a hidratação.

O fim do domingo trará avanço de nebulosidade na capital, deixando a noite nublada, porém sem previsão de chuva.

A Regional Oeste destacou-se com a menor marca da cidade, segundo a Defesa Civil de BH, registrando 12,4 °C às 4h e sensação térmica de -2,5 °C.

Na sequência, a Regional Centro-Sul aferiu 13,3 °C às 3h30, enquanto a Regional Venda Nova anotou 13,5 °C às 6h10.

A estação do Barreiro cravou 14,1 °C às 6h10. Por sua vez, a estação da Pampulha registrou a maior mínima entre as aferidas, atingindo 14,3 °C às 2h, com sensação térmica de 15,8 °C.

Onde vai chover no interior de MG?

No interior do estado, o Inmet prevê que instabilidades ganhem força. No Triângulo, Noroeste, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Vertentes e BH, pode haver aumento progressivo de nebulosidade ao longo do dia, passando para muitas nuvens, porém sem indicativo de chuva expressiva.

Já na faixa Leste e Nordeste (Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce) ocorre um incremento significativo da umidade e instabilidade.

O Vale do Mucuri e partes do Jequitinhonha concentram o maior volume de instabilidade do estado, evoluindo para pancadas de chuva com trovoadas entre a manhã e a tarde de domingo, amenizando à noite.

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Mínimas registradas pelas estações em Belo Horizonte

  • Regional Oeste: marca de 12,4 °C com sensação térmica de -2,5 °C
  • Regional Centro-Sul: registro de 13,3 °C na madrugada
  • Regional Venda Nova: temperatura de 13,5 °C nas primeiras horas
  • Estação do Barreiro: marca aferida de 14,1 °C
  • Estação da Pampulha: maior mínima entre as regionais com 14,3 °C

Recomendações para enfrentar o frio e a baixa umidade

  • Proteção térmica: o uso de agasalhos reforçados nas primeiras horas da manhã
  • Hidratação constante: a ingestão de líquidos ao longo do dia para combater a seca de 30%
  • Cuidados com a pele: a aplicação de hidratantes em dias de baixa umidade
  • Ambientes ventilados: a manutenção de locais arejados para prevenir doenças respiratórias


Panorama do tempo no interior de Minas Gerais

  • Vale do Mucuri e Jequitinhonha: ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas no domingo
  • Faixa Leste e Nordeste: aumento da umidade com instabilidades ao longo do dia
  • Triângulo e Noroeste: avanço de nebulosidade sem previsão de chuva expressiva
  • Central, Oeste e Sul: dia com muitas nuvens e clima seco

Fontes: Inmet, Defesa Civil de BH

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