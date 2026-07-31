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REGIÃO CENTRO-SUL

BH: Damião anuncia inauguração da Praça do Papa para próxima sexta (7/8)

Informe foi feito na página do Instagram do prefeito da capital mineira no final da tarde desta sexta-feira (31/7)

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
31/07/2026 18:35 - atualizado em 31/07/2026 18:55

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Obras da Praça do Papa continuam inacabadas e parte do local esta interditado.
Damião anuncia inauguração da Praça do Papa para próxima sexta-feira (7/8) crédito: Leandro Couri/EM.D.A Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), anunciou a reinauguração da Praça do Governador Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul, para a próxima sexta-feira (7/8).  

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O informe foi feito no perfil pessoal do prefeito no Instagram, no final da tarde de hoje (31/7).  “Na próxima sexta-feira, às 12h12, nós estaremos inaugurando oficialmente a nossa Praça do Papa”, afirmou Damião. 

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O prefeito relatou que as pessoas chegavam e pediam o fim das obras no local. As manutenções fizeram com que o retorno fosse adiado. 

Em 7 de julho, o chefe do Executivo municipal havia afirmado que a inauguração ocorreria em agosto, sem, no entanto, especificar a data. 

“A praça está praticamente pronta. Estamos trabalhando para entregá-la no próximo mês (agosto), mais bonita e bacana, do jeito que a gente quer entregar”, afirmou. 

O investimento inicial previsto para a revitalização foi de R$ 11,1 milhões. Posteriormente, um aditivo de R$ 875,5 mil elevou o valor total para R$ 11,9 milhões. Do montante, 80% são financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), enquanto os outros 20% são recursos do Tesouro Municipal.

No início deste ano, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) atribuiu os atrasos a fatores enfrentados durante a execução das obras, entre eles chuvas acima da média e dificuldades na fabricação e entrega do piso cerâmico utilizado no projeto.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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