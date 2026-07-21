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EVENTO GRATUITO

Projeto OAB na Praça Sete: orientação jurídica gratuita no centro de BH

Evento que reúne especialistas de diversas áreas do Direito acontece nesta quarta-feira (22/7)

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
21/07/2026 19:08 - atualizado em 21/07/2026 19:09

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A primeira edição do projeto "OAB na Praça", em Belo Horizonte, na Parça Sete.
Primeira edição do projeto "OAB na Praça", em Belo Horizonte, na Praça Sete. crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Nesta quarta-feira, 22 de julho, quem passar pelo coração de Belo Horizonte terá a oportunidade de solucionar dúvidas e receber orientação jurídica totalmente gratuita. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realiza mais uma edição do projeto OAB na Praça Sete, uma ação que leva conhecimento e cidadania ao público.

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O atendimento será realizado das 9h às 14h, reunindo especialistas de diversas áreas do Direito para atender a população em um dos pontos mais movimentados da capital mineira.

Durante o evento, advogados estarão à disposição para prestar esclarecimentos e indicar os melhores caminhos para a resolução de conflitos e dúvidas do cotidiano. As áreas contempladas nesta edição incluem:

  • Direito do Consumidor: cobranças indevidas, problemas com compras e prestação de serviços.
  • Direito do Trabalho: dúvidas sobre contratos, rescisões, horas extras e direitos trabalhistas.
  • Direito Previdenciário: orientação sobre aposentadorias, auxílios e benefícios do INSS.
  • Direito de Família: questões como pensão alimentícia, divórcio e guarda de filhos.
  • Direito Penitenciário: esclarecimentos sobre execução penal e direitos dos apenados.
  • Direito das Sucessões: dúvidas referentes a inventários, partilha de bens e heranças.

A proposta central do projeto é esclarecer a figura da advocacia e garantir que a informação chegue a quem mais precisa. Muitas pessoas deixam de buscar seus direitos por falta de conhecimento ou por acreditarem que o auxílio jurídico é inacessível.

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Com a iniciativa, o OAB na Praça Sete busca aproximar o cidadão dos instrumentos legais que garantem a sua dignidade e integridade, para construir uma sociedade mais informada.

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Detalhes do serviço

  • Evento: OAB na Praça Sete – Atendimento Jurídico Gratuito
  • Data: Quarta-feira, 22 de julho
  • Horário: Das 9h às 14h
  • Local: Praça Sete de Setembro – Centro, Belo Horizonte/MG
  • Quanto: Gratuito

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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advogado bh direito oab praca-sete

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