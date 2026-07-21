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SUSPEITO DE FEMINICÍDIO

Sargento suspeito de matar capitã em BH foi segurança de Zema

Investigado pela morte da capitã Michele Leão Azevedo, o sargento Eduardo Abner atuou na segurança da casa do ex-governador de Minas Gerais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/07/2026 16:33 - atualizado em 21/07/2026 16:39

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O sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira
O sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press e Redes Sociais/Reprodução

O sargento da Polícia Militar (PM) Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, preso em flagrante por suspeita de matar a companheira, a capitã Michele Leão Azevedo, de 41, atuou na segurança da casa oficial do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A informação foi confirmada em nota oficial emitida pela Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra/PMBM), entidade da qual o militar também fez parte.

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Segundo o comunicado emitido pela Aspra, o sargento desempenhava a função na segurança do ex-chefe do Executivo mineiro quando foi convidado para integrar a diretoria da associação. A entidade ressaltou, no entanto, que o militar deixou de fazer parte de seus quadros diretivos em junho de 2025, conforme ofício encaminhado na época ao Comando-Geral da PMMG pedindo o retorno do PM agregado.

Em nota, a associação destacou que os fatos investigados "dizem respeito à esfera pessoal e familiar dos envolvidos" e não têm relação com as atividades da entidade, reiterando o "absoluto repúdio a toda e qualquer forma de violência contra a mulher" e manifestando confiança nas investigações.

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Feminicídio e prisão

O crime ocorreu na última segunda-feira (20/7) e é apurado pelas polícias Civil e Militar como feminicídio. Eduardo Abner levou Michele ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste de Belo Horizonte, alegando que a mulher teria caído de uma escada em casa, no Bairro Santa Cruz.

No entanto, as lesões encontradas no corpo e no rosto da capitã indicavam agressões violentas.
De acordo com o delegado Saulo Castro, a gravidade dos ferimentos demonstrava intenção de machucar e matar a vítima.

Ainda no hospital, um tenente da PM flagrou o suspeito descartando 18 comprimidos de ecstasy no banheiro da unidade, gerando também a autuação em flagrante por tráfico de drogas.

O histórico do militar inclui ainda uma prisão em 2023 por embriaguez ao volante e relatos de testemunhas sobre um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas e violência psicológica contra a capitã.

À polícia, o sargento alegou que o casal havia participado de uma festa com uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes antes de ir para o hospital. Ele afirmou que eles mantiveram relações sexuais consensuais após a saída dos convidados e declarou que as práticas íntimas do casal costumavam envolver agressividade.

Por meio de nota, a defesa do sargento informou que acompanha o caso e aguarda os laudos periciais e a conclusão das investigações, a fim de evitar “julgamento precipitado”. Segundo o advogado Gustavo Nepomuceno Lopes, como as apurações estão em fase inicial, as autoridades ainda vão esclarecer os fatos.

“A defesa confia no devido processo legal, na imparcialidade das investigações e reafirma que se manifestará oportunamente nos autos, preservando o direito de defesa e o sigilo necessário ao bom andamento do procedimento”, diz o comunicado.

Histórico de agressões

O sargento já tinha sido acusado de agredir uma ex-companheira e de descumprir uma medida protetiva contra ela em 2016, cerca de dois anos antes de começar o relacionamento com Michele.

Na época, a ex-companheira relatou à PM que mantinha um relacionamento havia sete meses com o sargento. Conforme o registro, ela foi até a casa dele para buscar um par de sapatos e o encontrou com outra mulher. Após a descoberta, Eduardo arrastou a mulher pelos cabelos até a rua e a jogou no chão. Quando ela tentou se levantar, ele teria dado um soco no rosto dela, fazendo com que caísse novamente.

A vítima também afirmou que Eduardo a ameaçou durante o episódio. Uma amiga que tentou ajudá-la também teria sido ameaçada. As duas conseguiram entrar no carro da vítima para fugir, mas, segundo o registro, Eduardo teria aberto a porta do veículo e impedido a amiga de entrar.

A mulher conseguiu deixar o local e foi socorrida ao Hospital João XXIII. O registro aponta que ela apresentava lesões no nariz, em um dedo da mão direita, no joelho direito, nas costas e dores no ombro direito.

Descumprimento de medida protetiva

Seis meses depois, em setembro de 2016, a mesma mulher procurou a polícia para denunciar o descumprimento de uma medida protetiva contra o sargento. Conforme o registro, mesmo após ser notificado da decisão judicial, ele teria enviado mensagens pelo WhatsApp com ameaças contra ela e seus familiares.

Em uma das mensagens, Eduardo teria afirmado que o irmão da ex-companheira, que não tinha medida protetiva, poderia “aguentar uma surra na rua”. Em outra, ele teria escrito “Você quer guerra? Vai ter guerra”.

A mulher também relatou na ocorrência que o ex teria ameaçado o pai dela. Segundo o registro, Eduardo disse ainda que, caso perdesse um concurso, iria “desgraçar tudo”. A vítima afirmou à polícia que temia pela própria integridade física e pediu providências.

Trajetória da vítima

A capitã Michele Leão Azevedo ingressou na Polícia Militar em 2010 e atuava na área de segurança pública e defesa. Com formação acadêmica destacada, concluiu especialização entre 2022 e 2023 no Instituto Federal do Sul de Minas (Ifsuldeminas), estudando a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores na PMMG.

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O sargento segue detido no 34° Batalhão da PM, na capital mineira, e aguarda a realização da audiência de custódia, que definirá a conversão ou não do flagrante em prisão preventiva.

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