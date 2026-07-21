Caso Capitã PM: o que acontece com o sargento após a prisão em flagrante

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A prisão em flagrante de um sargento da Polícia Militar (PM) em Belo Horizonte, suspeito pela morte de sua esposa, uma capitã da mesma corporação, deu início a um processo criminal com etapas bem definidas. O policial foi detido após levar a vítima já sem vida a um hospital, onde a equipe médica contestou sua versão de que ela teria caído de uma escada, ao constatar lesões incompatíveis com esse tipo de acidente.

O que acontece com o sargento após a prisão em flagrante?

Após a prisão em flagrante, o sargento deve passar por uma audiência de custódia, que precisa ocorrer em até 24 horas. Segundo informações divulgadas, a audiência do militar está prevista para esta quarta-feira (22). Nessa etapa, um juiz avalia a legalidade da detenção e decide se o policial responderá ao processo em liberdade ou se terá a prisão convertida em preventiva, que não tem prazo máximo definido para terminar.

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A decisão do magistrado se baseia na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Enquanto isso, a Polícia Civil instaura um inquérito para aprofundar a apuração dos fatos.

Quais os próximos passos da investigação?

O andamento do caso segue um rito processual que envolve diferentes órgãos do sistema de Justiça. A apuração policial é o ponto de partida para as etapas seguintes. Entenda como funciona:

Inquérito Policial: A Polícia Civil tem a responsabilidade de conduzir a investigação, coletando provas, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas, para esclarecer as circunstâncias da morte. Denúncia do Ministério Público: Ao final do inquérito, o relatório é enviado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Se os promotores encontrarem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, eles oferecem a denúncia à Justiça. Processo Judicial: Caso a Justiça aceite a denúncia, o sargento se torna réu e o processo criminal começa oficialmente. Nessa fase, são realizadas novas oitivas e apresentadas as provas de acusação e defesa antes do julgamento.

Quais acusações o policial pode enfrentar?

A principal linha de investigação aponta para o crime de feminicídio, que é o homicídio qualificado cometido contra uma mulher por razões da condição de sexo feminino, geralmente em um contexto de violência doméstica e familiar. A qualificadora foi incluída no Código Penal pela Lei nº 13.104/2015. A pena para este crime varia de 12 a 30 anos de reclusão.

A pena pode ser aumentada se houver outras qualificadoras, como motivo torpe, emprego de meio cruel ou uso de recurso que tenha dificultado a defesa da vítima. A apuração policial determinará quais elementos serão considerados na denúncia.

Qual o prazo para a conclusão do inquérito?

Com o suspeito preso, a lei determina que o inquérito policial seja concluído no prazo de 10 dias, a contar da data da prisão em flagrante. Mediante representação da autoridade policial, oitiva do Ministério Público e autorização do juiz, esse prazo pode ser prorrogado por até 15 dias, caso haja necessidade de novas diligências para a completa elucidação do caso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.