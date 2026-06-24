Como funcionam as investigações de mortes em confrontos com a polícia

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Mortes Decorrentes de Intervenção Policial) acionam um protocolo de investigação rigoroso e com várias etapas, desenhado para garantir a apuração dos fatos. Assim que uma ocorrência do tipo é registrada, um procedimento padrão é iniciado envolvendo a Polícia Civil, a perícia técnica, as corregedorias dos órgãos de segurança e o Ministério Público.

O primeiro passo é a preservação da cena do confronto, com o isolamento do local para proteger evidências cruciais, como cápsulas de munição, armas e marcas de sangue. Contudo, a legislação prioriza a vida: se houver sobreviventes ou feridos, os policiais têm a obrigação legal de prestar socorro imediato, mesmo que isso altere a disposição original do ambiente. A infração penal de fraude processual ocorre se a cena for intencionalmente modificada ou se um corpo comprovadamente sem vida for removido com o objetivo deliberado de simular um socorro e ocultar vestígios do crime.

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A equipe de perícia técnica assume o local para coletar vestígios que ajudarão a reconstruir a dinâmica do evento. Os peritos realizam exames de balística no ambiente para identificar a posição dos atiradores e, posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) analisa os corpos para determinar a causa exata da morte e a trajetória dos projéteis. Todas as armas dos policiais envolvidos e de eventuais suspeitos são formalmente apreendidas para exames de confronto balístico. Com base nesses laudos periciais e nos depoimentos colhidos, as investigações avançam.

Quem investiga o quê?

A investigação se desdobra em duas frentes principais. A delegacia de homicídios da Polícia Civil abre um inquérito para apurar a morte em si, tratando-a como um homicídio a ser esclarecido. Nos casos envolvendo policiais militares, também pode ser instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) em paralelo; contudo, por força de lei, a apuração do crime doloso contra a vida de civis cabe obrigatoriamente à Polícia Civil e à Justiça Comum (Tribunal do Júri). O objetivo central é determinar se a ação que resultou na morte ocorreu sob o amparo da legítima defesa ou se houve execução e excesso.

Paralelamente, a corregedoria da corporação policial envolvida instaura um procedimento interno focado na conduta administrativa dos agentes, verificando se seguiram os procedimentos operacionais padrão e se houve infração disciplinar. Ambas as investigações correm de forma independente, mas compartilham informações.

Ao final, todo o material é enviado ao Ministério Público (MP), que atua no controle externo da atividade policial. O MP dispõe, inclusive, de autonomia para conduzir investigações próprias em casos de alta complexidade. O promotor de justiça responsável analisa o conjunto probatório e decide se oferece denúncia criminal contra os agentes, solicita novas diligências ou pede o arquivamento do caso.

O processo pode ser resumido nas seguintes fases:

Isolamento imediato: a área do confronto é preservada para que nenhuma evidência seja contaminada ou removida, sendo o socorro emergencial a feridos a única exceção legal para a alteração do local.

Atuação da perícia: peritos criminais realizam exames balísticos e analisam a cena do crime, enquanto médicos legistas realizam a necropsia nos corpos para produzir os laudos técnicos.

Inquéritos paralelos: a Polícia Civil investiga a materialidade do homicídio na esfera criminal, enquanto a corregedoria apura a conduta funcional dos envolvidos na esfera administrativa.

Coleta de provas e depoimentos: testemunhas são ouvidas, os policiais prestam depoimento formal e dados tecnológicos, como o GPS das viaturas e as imagens das câmeras corporais dos uniformes, são auditados.

Análise do Ministério Público: o promotor de justiça avalia os relatórios finais e decide se há elementos científicos e testemunhais para denunciar os policiais à Justiça Comum. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.