Quando um delegado pode ser afastado? Entenda o que diz a lei

Em que circunstâncias um delegado de polícia pode ser retirado de suas funções e como esse processo acontece?

A legislação brasileira e os regimentos internos das polícias civis preveem mecanismos claros para o afastamento de seus membros. A medida não é uma punição antecipada, mas uma ação para garantir a isenção de investigações, a ordem pública ou a integridade do próprio trabalho policial. O objetivo é assegurar que a apuração de qualquer fato ocorra sem interferências.

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Quando o afastamento de um delegado é permitido?

Um delegado pode ser afastado do cargo em cenários específicos, geralmente ligados a suspeitas de irregularidades graves. A principal ferramenta para isso é o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma investigação interna conduzida pela corregedoria da polícia para apurar a conduta do servidor.

As situações mais comuns que levam à abertura de um PAD e ao possível afastamento preventivo incluem:

Suspeita de crime: se o delegado é investigado por envolvimento em uma atividade criminosa, seja ela relacionada ou não à sua função.

Abuso de autoridade: quando há denúncias de que o poder do cargo foi usado de forma indevida ou para benefício próprio.

Corrupção: acusações de recebimento de vantagens ilícitas ou envolvimento em esquemas de corrupção.

Conflito de interesses: em casos onde a permanência do delegado no cargo pode atrapalhar uma investigação, como quando um parente ou pessoa próxima está envolvida.

Além do PAD, uma decisão judicial também pode determinar o afastamento imediato do cargo, especialmente em operações de combate ao crime organizado ou em investigações que apontem o envolvimento direto do policial.

Como funciona o processo na prática?

O processo começa com a apuração dos fatos pela corregedoria. Se os indícios de irregularidade forem fortes, a autoridade competente pode decidir pelo afastamento preventivo do delegado enquanto o PAD está em andamento. Esse afastamento costuma ter um prazo inicial, que pode ser prorrogado.

Durante esse período, o servidor tem direito à ampla defesa, podendo apresentar sua versão dos fatos, provas e testemunhas. Ao final do processo, a comissão responsável emite um parecer que pode recomendar desde o arquivamento do caso até punições como advertência, suspensão ou a demissão do serviço público.

Enquanto está afastado, o delegado geralmente perde o porte de arma e a carteira funcional. A questão da remuneração varia conforme o tipo de afastamento: em licenças médicas, não há prejuízo salarial; já em afastamentos preventivos por PAD, pode haver suspensão parcial ou total do salário, dependendo da legislação local e da decisão administrativa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.