Por dentro da PF: entenda como funciona uma operação passo a passo
Da investigação sigilosa à deflagração nas ruas; conheça as etapas, a logística e o trabalho de inteligência por trás das grandes ações policiais
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Quando uma operação da Polícia Federal ganha os noticiários, com agentes nas ruas e mandados sendo cumpridos ao amanhecer, o trabalho mais intenso já acontece há meses, em sigilo absoluto. A fase visível ao público é apenas o clímax de um processo complexo que envolve inteligência, estratégia e autorizações judiciais.
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Tudo começa com uma suspeita. Pode ser uma denúncia anônima, um relatório de órgãos de controle como a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) ou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, ou mesmo uma apuração iniciada pela própria PF. A partir daí, uma investigação preliminar verifica a consistência das informações antes de abrir um inquérito policial formal.
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As etapas da investigação
Pense em um quebra-cabeça montado em silêncio. Cada informação coletada é uma peça que ajuda a formar o cenário completo do esquema criminoso. Os policiais analisam transações financeiras, cruzam dados, monitoram os alvos e colhem depoimentos para construir uma narrativa coesa dos fatos.
Quando as provas são consideradas robustas, a Polícia Federal representa ao Poder Judiciário. Nesse momento, solicita os mandados que serão cumpridos na fase ostensiva da operação, como os de busca e apreensão em residências e empresas, de prisão temporária ou preventiva dos investigados.
A logística para o dia da deflagração é planejada com antecedência e rigor. Define-se o número de agentes necessários, o uso de viaturas, helicópteros e o apoio de outras forças de segurança, se preciso. A ação é sempre coordenada para ocorrer simultaneamente em todos os endereços dos alvos, evitando que um avise o outro e destrua provas.
Com os alvos detidos e o material apreendido, uma nova fase começa. Peritos analisam computadores, celulares e documentos em busca de provas definitivas que fortaleçam o inquérito. Os investigados e testemunhas são ouvidos formalmente. Concluído o inquérito, o relatório final é enviado ao Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.