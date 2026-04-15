Qual a diferença entre a CGU, o TCU e a Polícia Federal? Entenda
Os três órgãos atuam no combate à corrupção, mas cada um tem uma função específica; saiba o que faz cada instituição e como elas trabalham em conjunto
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Embora a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Polícia Federal (PF) atuem no combate à corrupção, suas funções são distintas e complementares. Eles operam em esferas diferentes, sendo elas administrativa, financeira e criminal.
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Cada instituição possui um foco específico, trabalhando de forma independente, mas muitas vezes colaborativa, para garantir a correta aplicação dos recursos federais e investigar desvios.
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O que faz a CGU?
A CGU funciona como o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Sua principal tarefa é fiscalizar e auditar as contas e os atos dos ministérios e de outras entidades ligadas diretamente ao governo. A instituição atua preventivamente, identificando falhas de gestão e riscos de corrupção antes que causem grandes prejuízos.
Na prática, a CGU realiza auditorias, avalia a execução de programas governamentais e políticas públicas, e apura denúncias de irregularidades cometidas por servidores públicos. Se um desvio é encontrado, o órgão pode aplicar sanções administrativas, como a demissão de um funcionário.
Qual o papel do TCU?
O Tribunal de Contas da União é um órgão de controle externo que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização das contas do governo. Diferente da CGU, ele não está subordinado ao Poder Executivo e sua função é julgar a legalidade dos gastos públicos de todos os administradores de recursos federais.
O TCU analisa desde a prestação de contas do presidente da República até contratos de obras públicas. Caso identifique irregularidades, como superfaturamento, pode determinar a devolução de recursos aos cofres públicos e aplicar multas aos responsáveis. As condenações do TCU podem resultar em inelegibilidade.
E a Polícia Federal?
A Polícia Federal atua na esfera criminal e sua missão é apurar infrações penais que afetam a União, incluindo crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verbas federais e fraudes em licitações. A PF é quem realiza operações, cumpre mandados de busca e apreensão e efetua prisões.
Muitas vezes, uma investigação da Polícia Federal começa a partir de informações enviadas pela CGU ou pelo TCU. Quando os relatórios desses órgãos apontam indícios de crime, eles são encaminhados à PF e ao Ministério Público Federal (MPF), que pode requisitar investigações e oferecer denúncia para dar início a uma ação penal.
Como os órgãos trabalham juntos?
A colaboração entre os três é comum. Por exemplo, a CGU pode identificar um contrato suspeito em um ministério. Em seguida, o TCU analisa o caso e confirma um prejuízo milionário, condenando os gestores a devolverem o dinheiro.
Se houver evidências de que o ato foi criminoso, como o pagamento de propina, a Polícia Federal entra em cena para investigar os crimes, identificar todos os envolvidos e colher provas para uma futura ação penal na Justiça.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria