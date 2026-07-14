O que acontece após a prisão de um suspeito de homicídio no Brasil
Do inquérito policial ao julgamento: entenda as etapas do processo criminal e quanto tempo um caso de homicídio pode levar na justiça brasileira
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Casos de homicídio que ganham repercussão na mídia frequentemente levantam uma dúvida comum: o que acontece após a detenção de um suspeito no Brasil? O caminho entre a prisão e um eventual julgamento é longo e composto por diversas etapas técnicas, que podem levar anos para serem concluídas.
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O processo começa formalmente com o inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil. Essa é a fase de investigação, na qual são reunidas as provas que ajudarão a esclarecer o crime e a definir a autoria. O objetivo é fornecer ao Ministério Público (MP) os elementos necessários para que ele decida se irá ou não apresentar uma denúncia formal à Justiça.
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Como funciona a fase de investigação?
Durante o inquérito policial, uma série de procedimentos é realizada para coletar evidências. As principais diligências incluem:
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a oitiva de testemunhas e do próprio investigado;
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a realização de perícias no local do crime e em objetos apreendidos;
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a análise de imagens de câmeras de segurança;
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a reconstituição do crime, se necessária para esclarecer a dinâmica dos fatos.
Qual o prazo para a conclusão do inquérito?
O prazo legal para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias, caso o suspeito esteja preso. Se o investigado estiver em liberdade, a polícia tem 30 dias para finalizar a apuração. Na prática, os prazos podem ser estendidos, especialmente quando o investigado está solto, já que a jurisprudência brasileira considera esses prazos como "impróprios" nesses casos.
Com o fim do inquérito, o relatório policial é enviado ao Ministério Público. Os promotores de justiça analisam todo o material e, se considerarem que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, oferecem uma denúncia à Justiça, dando início ao processo criminal. Caso contrário, o MP pode pedir o arquivamento do caso ou solicitar novas diligências.
Quais são as etapas do processo judicial?
Uma vez que a denúncia é aceita por um juiz, o suspeito se torna réu. A partir daí, o processo de um crime doloso contra a vida, como o homicídio, segue um rito específico no Brasil, que culmina no Tribunal do Júri. As fases são bem definidas:
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Instrução processual: nesta etapa, são produzidas as provas perante o juiz, com depoimentos de testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu.
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Decisão de pronúncia: ao final da instrução, o juiz avalia se existem indícios mínimos para levar o caso a júri popular. Ele não julga o mérito, apenas a admissibilidade da acusação.
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Julgamento em plenário: se pronunciado, o réu é submetido ao Tribunal do Júri. O conselho de sentença é composto por sete jurados, sorteados de um grupo de 25 cidadãos previamente convocados, e presidido por um juiz. São os jurados que decidem pela condenação ou absolvição do acusado.
Após a decisão do júri, ainda cabem recursos às instâncias superiores da Justiça, o que pode prolongar ainda mais a duração total do processo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria