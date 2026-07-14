O que acontece após a prisão de um suspeito de homicídio no Brasil

Casos de homicídio que ganham repercussão na mídia frequentemente levantam uma dúvida comum: o que acontece após a detenção de um suspeito no Brasil? O caminho entre a prisão e um eventual julgamento é longo e composto por diversas etapas técnicas, que podem levar anos para serem concluídas.

O processo começa formalmente com o inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil. Essa é a fase de investigação, na qual são reunidas as provas que ajudarão a esclarecer o crime e a definir a autoria. O objetivo é fornecer ao Ministério Público (MP) os elementos necessários para que ele decida se irá ou não apresentar uma denúncia formal à Justiça.

Leia Mais

Como funciona a fase de investigação?

Durante o inquérito policial, uma série de procedimentos é realizada para coletar evidências. As principais diligências incluem:

a oitiva de testemunhas e do próprio investigado;

a realização de perícias no local do crime e em objetos apreendidos;

a análise de imagens de câmeras de segurança;

a reconstituição do crime, se necessária para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Qual o prazo para a conclusão do inquérito?

O prazo legal para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias, caso o suspeito esteja preso. Se o investigado estiver em liberdade, a polícia tem 30 dias para finalizar a apuração. Na prática, os prazos podem ser estendidos, especialmente quando o investigado está solto, já que a jurisprudência brasileira considera esses prazos como "impróprios" nesses casos.

Com o fim do inquérito, o relatório policial é enviado ao Ministério Público. Os promotores de justiça analisam todo o material e, se considerarem que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, oferecem uma denúncia à Justiça, dando início ao processo criminal. Caso contrário, o MP pode pedir o arquivamento do caso ou solicitar novas diligências.

Quais são as etapas do processo judicial?

Uma vez que a denúncia é aceita por um juiz, o suspeito se torna réu. A partir daí, o processo de um crime doloso contra a vida, como o homicídio, segue um rito específico no Brasil, que culmina no Tribunal do Júri. As fases são bem definidas:

Instrução processual: nesta etapa, são produzidas as provas perante o juiz, com depoimentos de testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu. Decisão de pronúncia: ao final da instrução, o juiz avalia se existem indícios mínimos para levar o caso a júri popular. Ele não julga o mérito, apenas a admissibilidade da acusação. Julgamento em plenário: se pronunciado, o réu é submetido ao Tribunal do Júri. O conselho de sentença é composto por sete jurados, sorteados de um grupo de 25 cidadãos previamente convocados, e presidido por um juiz. São os jurados que decidem pela condenação ou absolvição do acusado.

Após a decisão do júri, ainda cabem recursos às instâncias superiores da Justiça, o que pode prolongar ainda mais a duração total do processo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria