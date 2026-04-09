Suspeito, indiciado, acusado ou réu: qual a diferença?

Você provavelmente já ouviu os termos suspeito, indiciado, acusado e réu em noticiários sobre casos policiais e judiciais. Embora muitas vezes usados como sinônimos, eles não significam a mesma coisa. Cada palavra representa uma fase específica e distinta dentro de uma investigação e de um processo criminal no Brasil.

Entender a diferença é fundamental para compreender o andamento da justiça e os direitos de cada indivíduo. As definições seguem uma linha do tempo que começa na investigação policial, passa pelo indiciamento, e pode se estender até uma decisão final no tribunal.

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Quem é o suspeito?

O suspeito é a primeira figura que surge em uma apuração criminal. Trata-se de qualquer pessoa que, por algum motivo, passa a ser alvo de uma investigação policial. Nessa fase, ainda não há uma acusação formalizada contra ela.

A condição de suspeito ocorre durante o inquérito policial, quando as autoridades estão coletando provas, depoimentos e buscando indícios para solucionar um crime. Uma pessoa pode ser considerada suspeita com base em denúncias, testemunhos ou evidências preliminares que apontem seu possível envolvimento.

Quando a pessoa é indiciada?

Após a fase inicial de investigação, se o delegado de polícia responsável pelo inquérito reunir indícios suficientes de que o suspeito cometeu o crime, ele pode formalizar o indiciamento. A pessoa indiciada é aquela que a autoridade policial aponta formalmente como provável autora do delito.

O indiciamento é baseado em evidências como depoimentos, perícias e outros elementos coletados. É importante notar que, nesta etapa, a pessoa ainda não foi formalmente acusada pelo Ministério Público e o processo judicial ainda não começou.

E o que define um acusado ou denunciado?

Após a conclusão do inquérito policial, com ou sem o indiciamento, o caso é enviado ao Ministério Público (MP). Se o promotor de justiça, com base nas provas, se convencer da existência de um crime e de quem é seu provável autor, ele oferece uma denúncia formal à Justiça.

Neste momento, a pessoa passa a ser chamada de acusado ou denunciado — os dois termos são sinônimos. Ela deixa de ser apenas investigada pela polícia para ser formalmente acusada perante o Poder Judiciário.

Quando a pessoa se torna réu?

O status de réu é o passo seguinte e se concretiza quando um juiz aceita a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Essa decisão judicial marca o início oficial do processo criminal, também chamado de ação penal. O acusado, agora como réu, deverá apresentar sua defesa formalmente perante o tribunal.

É como réu que o indivíduo responderá judicialmente, participando de audiências e de todas as etapas do processo até que uma sentença seja proferida. Essa sentença poderá ser a absolvição ou a condenação.

É fundamental lembrar que, em todas essas etapas, vigora na Constituição o princípio da presunção de inocência. Isso significa que todo suspeito, indiciado, acusado ou réu é considerado inocente até que sua condenação seja definitiva e não caiba mais recurso, o que é conhecido no direito como "trânsito em julgado".

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.