Capitã da PM morre em BH e marido sargento é preso após apresentar versão
Profissionais de saúde desconfiaram da versão apresentada pelo companheiro e acionaram a Polícia Militar
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A capitã da Polícia Militar Michelle Leão Azevedo morreu na noite dessa segunda-feira (20/7), em Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, um sargento da corporação, que foi preso. A policial foi levada pelo próprio marido ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital, onde teve a morte confirmada.
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Segundo as informações iniciais, o sargento informou aos profissionais de saúde que a esposa havia caído de uma escada. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão apresentada ao constatar que os ferimentos observados no corpo da vítima não seriam compatíveis, em princípio, com esse tipo de acidente.
Diante da suspeita, a Polícia Militar foi acionada e o sargento acabou preso.
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As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Informações preliminares apontam que o militar teria histórico de comportamento agressivo, mas esse dado ainda deverá ser apurado pelas autoridades.
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A Polícia Militar informou que divulgará mais detalhes sobre o caso durante uma coletiva de imprensa prevista para esta terça-feira (21/7).
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Matéria em atualização