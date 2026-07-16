Sargento da Marinha que matou vizinho tem prisão convertida em preventiva

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O sargento reformado da Marinha, Guilherme Augusto Rodrigues Martins, de 34 anos, suspeito de matar a tiros o vizinho, Carlos Alberto dos Santos, de 61 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nessa quarta-feira (15/7) depois de passar por audiência de custódia. O caso ocorreu na área rural de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na terça-feira (14/7).

Conforme o boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado por uma briga entre os vizinhos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima sai de um carro na área do condomínio e o sargento se aproxima da janela do veículo. O motorista desce, os dois homens entram em luta corporal, saem do campo de alcance da câmera e, em seguida, é possível ouvir quatro tiros.

Carlos foi atingido no abdômen, foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Regional de Betim, mas morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do município para passar por exames. Ele foi velado e sepultado na tarde de ontem.

Na audiência de custódia, a Justiça aceitou o pedido feito pela defesa do suspeito e pela Marinha para que ele fique preso em um presídio da instituição no Rio de Janeiro. A defesa solicitou à Justiça que Guilherme fosse mantido em liberdade, como medida de cautela para tratamento mental, mas o pedido foi negado.

Guilherme Augusto foi interditado judicialmente em razão de esquizofrenia paranoide, psicose não orgânica, transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome de burnout. Durante uma perícia realizada no processo de interdição, em 2021, declarou que já havia cumprido cinco anos de prisão depois de matar um desconhecido a facadas durante um surto psicótico.

O laudo pericial anexado ao processo de interdição relata que, após o surto, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. A perícia concluiu que ele possui incapacidade parcial para administrar sozinho os atos da vida civil, necessitando de acompanhamento permanente e tratamento contínuo com medicação.

Entenda o caso

À Polícia Militar (PM), o suspeito alegou que agiu em legítima defesa e que a vítima havia invadido sua casa portando uma faca. Guilherme alegou que um ferimento superficial em sua mão direita foi provocado por Carlos. Em depoimento, o sargento apresentou versões contraditórias sobre como os fatos teriam acontecido e que não sabia onde estavam os estojos das munições disparadas.

Já a esposa de Carlos Alberto disse à polícia que havia desavenças antigas entre os vizinhos e que o suspeito também mantinha frequentes conflitos com outros moradores da região.

Guilherme entregou aos militares um revólver calibre .22 com numeração suprimida e 31 munições do mesmo calibre.

A perícia da Polícia Civil (PC) esteve no local e realizou os primeiros levantamentos, além de identificar e coletar vestígios. O Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) foi lavrado pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

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Em nota, a Marinha do Brasil (MB) afirmou que teve conhecimento do caso e que lamenta o ocorrido, além de se solidarizar com os familiares da vítima. No comunicado, a MB também reitera “repúdio a condutas e atos ilegais que atentem contra a vida, a honra e os princípios militares".