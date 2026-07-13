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MATOZINHOS

Grande BH: acidente de carro mata duas pessoas

As duas vítimas estavam sem cinto de segurança; um dos indivíduos chegou a ficar preso nas ferragens do veículo

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
13/07/2026 17:42

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O carro bateu em um poste e as duas pessoas que ocupavam o veículo morreram com o acidente
O carro bateu em um poste e as duas pessoas que ocupavam o veículo morreram no acidente crédito: CBMMG / Divulgação

Um veículo acertou um poste, na cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (13/7). Os dois passageiros morreram. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas.  

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A corporação estima que as vítimas tinham entre 40 e 50 anos. Ambos estavam dentro de um Renault Clio, que acertou uma coluna na Avenida Minas Gerais, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Nenhum dos indivíduos usava cinto de segurança.  

Os óbitos dos dois foram constatados por uma médica da unidade de atendimento de Matozinhos. 

Uma das vítimas do acidente estava presa às ferragens do carro. Os bombeiros tiveram de  aguardar o trabalho da perícia para retirar a vítima do veículo.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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