Grande BH: acidente de carro mata duas pessoas
As duas vítimas estavam sem cinto de segurança; um dos indivíduos chegou a ficar preso nas ferragens do veículo
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Um veículo acertou um poste, na cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (13/7). Os dois passageiros morreram. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas.
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A corporação estima que as vítimas tinham entre 40 e 50 anos. Ambos estavam dentro de um Renault Clio, que acertou uma coluna na Avenida Minas Gerais, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Nenhum dos indivíduos usava cinto de segurança.
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Os óbitos dos dois foram constatados por uma médica da unidade de atendimento de Matozinhos.
Uma das vítimas do acidente estava presa às ferragens do carro. Os bombeiros tiveram de aguardar o trabalho da perícia para retirar a vítima do veículo.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima