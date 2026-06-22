BR-381: rodovia registra grave acidente nesta segunda na Grande BH

Um acidente envolvendo dois carros interditou a BR-381 na manhã desta segunda-feira (22/6), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorreu na altura do km 422, no trecho conhecido como Curva das Bananas, por volta das 6h.

Com o bloqueio da pista, o trânsito ficou congestionado e motoristas enfrentam longas filas na rodovia. Segundo relatos de condutores, o fluxo estava parado no sentido Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Pelotão de Nova União foram acionados para a ocorrência e encontraram duas vítimas já fora dos veículos. Uma terceira vítima foi retirada de um dos automóveis por equipes da concessionária Nova 381.

Duas unidades de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e duas ambulâncias da concessionária prestaram socorro aos feridos. Duas vítimas apresentavam hemorragias, sendo necessário o uso de torniquetes para conter os sangramentos ainda no local do acidente.

Após os primeiros atendimentos, as vítimas foram encaminhadas por equipes do SAMU para unidades hospitalares. O estado de saúde delas não foi divulgado.

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Equipes da concessionária Nova 381 atuaram no local para atendimento da ocorrência, controle do tráfego e liberação da pista, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 7h, o trânsito já havia sido liberado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos. As causas do acidente também não foram detalhadas.