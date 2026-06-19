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MERCADORIA ILEGAL

Mais de 200 iPhones são apreendidos na BR-381 em carro que simulava viatura

Suspeitos levavam mais de 300 aparelhos da Apple, estimados em R$ 3 milhões, no Sul de Minas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/06/2026 11:55

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Ao todo, mais de 300 aparelhos foram apreendidos, sendo que mais de 200 eram iPhones. O valor da carga é estimado em R$ 3 milhões
Ao todo, mais de 300 aparelhos foram apreendidos, sendo que mais de 200 eram iPhones. O valor da carga é estimado em R$ 3 milhões crédito: PRF/Divulgação

Mais de 300 aparelhos eletrônicos da Apple, incluindo celulares, relógios, notebook e fones de ouvido, foram apreendidos na BR-381, na altura do km 900, em Cambuí, no Sul de Minas, na noite dessa quinta-feira (18/6).

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que levava a carga – avaliada em R$ 3 milhões – simulava uma viatura.

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De acordo com a PRF, os policiais abordaram dois homem, de 58 e 54 anos, que ocupavam o carro. A polícia percebeu que havia um volume nos bancos de trás cobertos por um pano preto, o que motivou uma fiscalização na carga.

Na vistoria, foram localizados 241 iPhones, 14 smartwatches, 39 MacBooks e 28 AirPods, sem documento fiscal que comprovasse a regularidade da mercadoria. O valor aproximado da carga é de R$ 3 milhões.

Também foram encontrados dispositivos luminosos nas cores vermelha e azul instalados no veículo, capazes de reproduzir a sinalização utilizada por viaturas policiais descaracterizadas. O carro tinha características que permitiam simular uma viatura policial.

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O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Poços de Caldas, também no Sul do estado. Já os ocupantes responderão pelo crime de descaminho.

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