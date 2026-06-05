iPhone 18: rumores apontam lançamento em duas fases e novo modelo dobrável

Com o iPhone 17 já estabelecido no mercado desde setembro de 2025, as atenções se voltam para seu sucessor. Os rumores sobre o iPhone 18 indicam uma grande mudança na estratégia da Apple, com um lançamento dividido em duas fases: os modelos Pro devem chegar em setembro de 2026, enquanto as versões padrão ficariam para a primavera de 2027.

As especulações mais fortes para os modelos Pro apontam para uma redução significativa no tamanho da Dynamic Island. A mudança ocorreria ao mover pelo menos um dos componentes do sistema Face ID para baixo da tela, resultando em um recorte menor e uma experiência de visualização mais imersiva.

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Design, tela e um novo modelo dobrável

A principal aposta é que o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max inaugurem esse novo visual com a Dynamic Island reduzida. Para os modelos de entrada, iPhone 18 e o novo iPhone 18e (substituindo o modelo Plus), a tendência é que herdem o design dos modelos Pro anteriores. Além disso, um aguardado iPhone Fold ou Ultra pode ser lançado junto aos modelos Pro em 2026.

Quanto às cores, vazamentos mais específicos substituem especulações genéricas, apontando para opções como Dark Cherry (vermelho escuro), Light Blue (azul claro), Dark Gray (cinza escuro) e Silver (prata).

Câmeras, processadores e o novo iOS 19

O conjunto de câmeras deve receber melhorias, e rumores sugerem que a lente ultrawide poderá ser atualizada para 48 megapixels em alguns modelos, permitindo fotos mais nítidas e com melhor desempenho em baixa luminosidade.

Internamente, os aparelhos devem ser equipados com a nova geração de chips da Apple: o A20 Pro para os modelos mais caros e o A20 para os padrão. Ambos serão projetados com foco em processamento de inteligência artificial. A expectativa é que o iOS 19, sistema operacional que acompanhará o lançamento, traga recursos de IA generativa ainda mais integrados, aprimorando desde a edição de fotos até as funções da Siri.

O cronograma da Apple, segundo os rumores, será dividido: os modelos iPhone 18 Pro e Pro Max, junto ao possível dobrável, devem ser anunciados em setembro de 2026. Já os modelos padrão, iPhone 18 e iPhone 18e, chegarão apenas na primavera de 2027. Quanto ao preço, as informações indicam que a Apple deve manter a estrutura atual ou aplicar apenas ajustes mínimos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.