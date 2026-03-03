iPhone 17e: conheça o novo modelo de entrada da Apple

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A Apple anunciou sua mais nova aposta para o segmento de entrada: o iPhone 17e. Sucessor do bem-sucedido iPhone 16e, lançado em fevereiro de 2025, o novo modelo chega para consolidar a estratégia da empresa de substituir a antiga linha SE por aparelhos mais modernos e com melhor custo-benefício, convivendo com a linha principal do iPhone 17, disponibilizado desde setembro de 2025.

Com pré-venda iniciada em 2 de março e lançamento marcado para este domingo (8/3) no Brasil, o iPhone 17e busca atrair consumidores que desejam tecnologia de última geração com foco em desempenho, bateria de longa duração e integração com a Apple Intelligence. O modelo parte de R$ 5.799 no Brasil, mantendo posicionamento competitivo dentro do portfólio da marca.

Leia Mais

O que há de novo no iPhone 17e

O aparelho abandona o campo das especulações e chega com especificações técnicas confirmadas, focadas em desempenho e conectividade. Confira os destaques do lançamento:

Tela e Design: o iPhone 17e conta com tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com tecnologia OLED, brilho aprimorado e proteção Ceramic Shield na parte frontal. O modelo mantém taxa de atualização de 60 Hz e adota design em alumínio aeroespacial com traseira em vidro resistente, disponível nas cores preto, branco e azul.

Desempenho e Armazenamento: equipado com o chip A18, com CPU de seis núcleos e GPU aprimorada, o iPhone 17e foi projetado para oferecer desempenho ágil em multitarefas e jogos, além de suportar recursos avançados de inteligência artificial. O armazenamento inicial é de 128 GB, com opções de 256 GB e 512 GB.

Câmera e Inteligência: o modelo traz câmera Fusion de 48 MP com teleobjetiva integrada de 2x, permitindo fotos em alta resolução e retratos mais detalhados. O aparelho também é compatível com Apple Intelligence, sistema de IA da empresa que integra recursos de escrita, organização e aprimoramento de imagens diretamente no dispositivo.

Conectividade e bateria: o iPhone 17e oferece conexão 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, além de compatibilidade com carregamento sem fio e USB-C para recarga e transferência de dados. Segundo a Apple, o aparelho entrega até 26 horas de reprodução de vídeo, reforçando o foco em autonomia.

Preço e Disponibilidade: o iPhone 17e parte de R$ 5.799 no Brasil e já pode ser encomendado no site oficial da Apple, com disponibilidade nas lojas a partir de 8 de março de 2026.

O lançamento do iPhone 17e confirma a nova estratégia da Apple para o segmento de entrada, oferecendo um aparelho completo, com processador de ponta e recursos modernos, solidificando sua posição no mercado após o sucesso de vendas do iPhone 16e em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.