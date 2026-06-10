Vale a pena trocar de iPhone a cada novo lançamento?
A cada ano, quando novos iPhones chegam ao mercado, a mesma dúvida surge para milhões de consumidores: vale a pena trocar de aparelho? Entenda o que pesa no bolso
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A cada ano, quando novos iPhones chegam ao mercado, a mesma dúvida surge para milhões de consumidores: vale a pena trocar de aparelho? Com o iPhone 17 Pro já disponível há meses no varejo brasileiro e rumores sobre o lançamento do iPhone 18 em setembro, o desejo por tecnologia de ponta continua presente, mas a resposta envolve mais o seu extrato bancário do que as novas funcionalidades do aparelho.
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Trocar de celular anualmente é, na maioria das vezes, uma decisão financeira ruim. Segundo especialistas do mercado, smartphones podem perder entre 20% e 30% do valor nos primeiros 12 meses. Em meados de 2026, quando modelos como o iPhone 17 Pro já estão consolidados no mercado com preços mais acessíveis que no lançamento, a decisão de trocar de celular exige ainda mais planejamento. Enquanto isso, as melhorias entre uma geração e outra costumam ser incrementais, ou seja, trazem poucas mudanças que realmente impactam o uso diário para a maioria das pessoas.
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O apelo do marketing é forte e cria uma sensação de necessidade por recursos que, muitas vezes, são subutilizados. O consumidor paga caro por uma câmera ligeiramente melhor ou um processador mais rápido, sem que seu aparelho anterior tenha deixado de ser eficiente.
Como saber a hora certa de trocar de celular?
Em vez de seguir o calendário de lançamentos, o ideal é observar os sinais que o seu próprio aparelho dá. A troca se torna uma opção inteligente em algumas situações claras. A primeira delas é quando o desempenho está visivelmente comprometido, com lentidão constante e travamentos que atrapalham tarefas simples.
Outro fator crucial é a bateria. Se a capacidade de reter carga está tão baixa que o celular não dura um dia de uso moderado, e a troca do componente não resolve ou tem um custo muito alto, a substituição do aparelho pode ser vantajosa.
A segurança também é um ponto fundamental. Quando um iPhone deixa de receber as atualizações de sistema operacional da Apple, ele fica vulnerável a falhas de segurança. Esse é um indicativo claro de que sua vida útil chegou ao fim e a troca é recomendada.
Planejamento é a chave para uma boa compra
Antes de se endividar, avalie se os recursos do novo modelo são essenciais para você. Para quem está considerando o iPhone 17 Pro em 2026, modelos anteriores como o iPhone 16 Pro ou mesmo o iPhone 15 Pro oferecem um custo-benefício superior, com desempenho excelente por preços significativamente mais baixos.
Para quem decide pela compra, a estratégia faz toda a diferença. Vender o aparelho antigo pode ajudar a abater uma parte do valor do novo. Em junho de 2026, o iPhone 17 Pro já pode ser encontrado com preços mais baixos que os do lançamento, mas vale a pena pesquisar. Com a próxima geração de iPhones prevista para setembro de 2026, quem pode esperar alguns meses pode encontrar promoções ainda melhores para o modelo atual.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.