Trocar de celular: os sinais que mostram que chegou a hora certa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Decidir a hora certa de trocar de celular é um dilema comum. De um lado, a vontade de ter um aparelho novo com mais recursos; do outro, o peso no bolso. Muitos trocam o smartphone antes do necessário, movidos pelo marketing, enquanto outros insistem em usar um dispositivo que já não atende às necessidades básicas, gerando frustração e até riscos de segurança.

A verdade é que não existe uma regra única, mas sim um conjunto de sinais claros que indicam quando a vida útil do seu aparelho está chegando ao fim. Observar esses alertas ajuda a tomar uma decisão mais consciente, evitando gastos desnecessários e garantindo que você tenha um celular funcional e seguro para o dia a dia.

Leia Mais:

Bateria que não dura mais como antes

Esse é talvez o sinal mais perceptível. Se seu celular não aguenta um dia longe da tomada ou descarrega de forma abrupta, mesmo com pouco uso, a bateria pode estar no fim de sua vida útil. Todas as baterias de lítio se degradam com o tempo, perdendo a capacidade de reter carga após 300 a 500 ciclos de recarga completos.

Quando o problema é apenas a bateria, e o restante do aparelho funciona bem, a troca do componente costuma ser uma solução com bom custo-benefício. No entanto, se o celular já tem mais de três ou quatro anos, o custo da troca somado a outros problemas pode indicar que a melhor saída é investir em um modelo novo.

Lentidão e travamentos constantes

Um celular que engasga para abrir aplicativos básicos, trava ao alternar entre telas ou demora para responder aos seus comandos é um forte candidato à aposentadoria. A lentidão ocorre porque o hardware antigo, como o processador e a memória RAM, já não consegue acompanhar as exigências dos aplicativos e do sistema operacional, que são atualizados constantemente.

Uma limpeza de arquivos, a desinstalação de apps que não usa e até uma restauração para as configurações de fábrica podem dar um fôlego extra. Contudo, se mesmo após esses procedimentos o desempenho continuar ruim, significa que o hardware atingiu seu limite.

Falta de espaço para fotos e apps

A mensagem "armazenamento cheio" se tornou um pesadelo moderno. Com o tempo, o sistema operacional, os aplicativos e os arquivos de mídia ocupam cada vez mais espaço. Em modelos mais antigos, com 16 GB ou 32 GB, essa limitação se torna crítica rapidamente.

Utilizar serviços de armazenamento em nuvem e transferir arquivos para um computador são medidas paliativas. O problema real é quando a falta de espaço impede a instalação de atualizações de segurança ou o funcionamento de aplicativos essenciais, como os de banco. Nesse ponto, a troca se torna uma necessidade.

Sem atualizações de segurança e sistema

Os fabricantes oferecem atualizações de sistema operacional por um período limitado, geralmente de dois a cinco anos, dependendo da marca e do modelo. Quando seu celular para de receber essas atualizações, ele não apenas deixa de ter acesso a novos recursos, mas, principalmente, fica vulnerável a falhas de segurança.

Um aparelho desatualizado é uma porta aberta para vírus e golpes digitais. Além disso, com o tempo, muitos aplicativos importantes deixam de ser compatíveis com versões antigas do sistema, tornando o celular obsoleto na prática.

Quando ainda vale a pena consertar o celular

A manutenção pode ser uma alternativa vantajosa em cenários específicos. Se o celular é relativamente novo, com até dois anos de uso, e o problema é pontual, como uma tela trincada ou uma bateria desgastada, o conserto geralmente compensa. Uma orientação prática comum é: se o custo do reparo for inferior a 40% do valor de um aparelho novo equivalente, a manutenção costuma ser uma boa opção.

Para problemas mais complexos, como falhas na placa-mãe, ou quando o aparelho já apresenta vários dos sinais de desgaste citados, o dinheiro gasto no conserto pode não valer a pena a longo prazo, sendo mais inteligente direcionar o investimento para um novo dispositivo.

Dicas para aumentar a vida útil do celular

Alguns cuidados simples podem prolongar o bom funcionamento do seu smartphone e adiar a necessidade de uma troca:

Cuide da bateria: evite deixar o celular descarregar completamente com frequência e não o exponha a temperaturas extremas, como dentro de um carro sob o sol;

Use capa e película: acessórios de proteção são essenciais para evitar danos em quedas, que podem gerar consertos caros;

Gerencie o armazenamento: apague regularmente fotos, vídeos e aplicativos que não utiliza. Use serviços em nuvem para guardar arquivos importantes;

Mantenha o sistema atualizado: sempre instale as atualizações de segurança e do sistema operacional oferecidas pelo fabricante enquanto estiverem disponíveis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.