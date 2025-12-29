Seu celular vai parar de atualizar? Veja a lista de modelos obsoletos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A cada ano, a cena se repete: celulares que antes eram topo de linha perdem o suporte oficial de suas fabricantes. Isso significa o fim das atualizações de sistema operacional e, mais importante, de segurança. O processo é gradual e afeta modelos de gigantes como Apple, Samsung e Xiaomi, deixando muitos usuários em dúvida sobre o futuro de seus aparelhos.

Essa prática não é uma tentativa de forçar a compra de um novo smartphone. O principal motivo é a limitação do hardware. Com o tempo, os componentes de um celular mais antigo se tornam incapazes de rodar com eficiência as novas versões de um sistema, que exigem mais poder de processamento e memória. Além disso, manter o suporte para dezenas de modelos antigos tem um custo elevado para as empresas.

Por que as atualizações são importantes?

As atualizações de sistema vão muito além de novos emojis ou mudanças visuais na interface. Elas corrigem falhas de segurança críticas que podem ser exploradas por criminosos para roubar dados pessoais, como senhas de banco e informações de cartões de crédito.

Um aparelho sem suporte se torna uma porta aberta para vulnerabilidades. Com o passar do tempo, aplicativos essenciais, especialmente os de instituições financeiras, podem parar de funcionar por não atenderem mais aos requisitos mínimos de segurança exigidos.

Modelos que já perderam ou estão perto de perder o suporte

A política de atualização varia entre as fabricantes. A Apple costuma oferecer o suporte mais longo, enquanto o ecossistema Android tem prazos que dependem de cada marca e do segmento do aparelho.

Veja alguns exemplos de celulares que já não recebem mais grandes atualizações ou estão na reta final de seu ciclo de vida:

Apple: os iPhones 8, 8 Plus e X encerraram seu ciclo de grandes atualizações em 2024. Seguindo o padrão, os modelos iPhone XS, XS Max e iPhone XR pararam de receber novas versões do sistema em 2025. Os próximos da lista, possivelmente a partir de 2026/2027, devem ser os aparelhos da linha iPhone 11.

Samsung: a marca expandiu sua política de atualizações, mas modelos mais antigos já tiveram o suporte encerrado. Aparelhos como as linhas Galaxy S10 e Note 10 não recebem mais novas versões do Android. Modelos intermediários populares, como o Galaxy A51, também já chegaram ao fim do seu ciclo de atualizações garantidas.

Xiaomi: a política pode variar bastante, mas aparelhos de entrada e intermediários costumam ter um suporte mais curto. Modelos populares como os da linha Redmi Note 9 e Redmi Note 10 já não recebem mais as novas versões do sistema operacional Android e da interface da marca.

Meu celular está na lista. E agora?

Se seu aparelho está entre os que não recebem mais atualizações, ele não vai parar de funcionar imediatamente. Você ainda poderá usar a maioria dos seus aplicativos e fazer ligações. No entanto, a recomendação é planejar a troca por um modelo mais novo.

Manter um dispositivo desatualizado representa um risco crescente à sua segurança digital. A troca garante não apenas o acesso a novos recursos, mas, principalmente, a proteção de suas informações pessoais contra ameaças que surgem todos os dias.

