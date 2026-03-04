Vale a pena trocar seu iPhone atual pelo iPhone 17e? Analisamos

A cada novo lançamento da Apple, surge a dúvida se vale a pena trocar o iPhone atual pelo modelo mais recente. Com o lançamento previsto para a próxima segunda-feira (9/3), o iPhone 17e promete ser uma versão mais econômica do último lançamento e ter o dobro de armazenamento.

As mudanças trazidas pelo aparelho mantêm o grande diferencial da integração de IA no sistema operacional, lançada em 2024, trazendo uma Siri mais inteligente, capaz de executar tarefas complexas nos aplicativos, além de novas funções de edição de fotos e resumo de notificações.

Para quem a troca realmente vale a pena?

Analisar o seu modelo atual é o primeiro passo para uma boa decisão, e a resposta sobre o upgrade pode mudar dependendo do aparelho que você tem no bolso hoje.

Se você possui um iPhone 15 ou 16, a troca pode não ser tão vantajosa. As melhorias, embora interessantes, são incrementais, e a performance e a qualidade da câmera do seu aparelho atual já são excelentes, sendo mais sensato esperar pelo próximo modelo.

Já para quem tem um iPhone 12 ou 13, o salto de qualidade é bem mais perceptível. Você ganha um processador consideravelmente mais rápido, melhorias na câmera, especialmente em ambientes com pouca luz, e uma bateria com maior duração, além das novas funcionalidades de IA e o armazenamento ampliado, que tornam o upgrade uma opção válida.

Já para os donos de um iPhone 11 ou modelos anteriores, a atualização é recomendada. A diferença é notável da qualidade da tela OLED, que substitui o antigo LCD, ao desempenho geral do sistema. Você tem acesso à rede 5G, um sistema de câmeras superior e as inovações dos últimos anos, o que representa uma transformação completa na experiência de uso.

