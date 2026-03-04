O que fazer com seu iPhone antigo ao comprar um novo? 5 dicas úteis

A chegada de um novo iPhone sempre traz uma dúvida comum: o que fazer com o aparelho antigo? Se você está planejando um upgrade, saiba que deixar o smartphone em uma gaveta é um desperdício. Existem várias opções práticas e inteligentes para dar um novo destino ao seu dispositivo.

Antes de passar o celular adiante, é crucial fazer um backup completo dos seus dados no iCloud ou em um computador. Em seguida, certifique-se de restaurar o aparelho para as configurações de fábrica, apagando todas as suas informações pessoais e garantindo sua privacidade.

5 destinos para o seu iPhone antigo

Venda ou troque por um novo: esta é a forma mais comum de recuperar parte do investimento. Vários programas de troca, oferecidos por fabricantes e varejistas, concedem crédito na compra de um novo produto. Verifique se opções como o Apple Trade In estão disponíveis no Brasil. Outra alternativa é vender o aparelho em marketplaces online, onde a demanda por modelos mais antigos ainda é alta. Transforme em um novo gadget: seu iPhone antigo pode ganhar novas funções dentro de casa. Ele pode virar uma câmera de segurança, uma babá eletrônica, um controle remoto universal para dispositivos inteligentes ou até mesmo um player de música exclusivo para o seu sistema de som. Doe para quem precisa: se o aparelho ainda funciona bem, a doação é um gesto que pode fazer a diferença. Escolas, instituições de caridade e até mesmo familiares ou amigos podem se beneficiar de um smartphone funcional. Lembre-se de apagar todos os seus dados antes de entregar. Mantenha como um celular de emergência: imprevistos acontecem. Ter um celular reserva totalmente configurado e carregado pode ser uma salvação em caso de perda, roubo ou defeito do seu aparelho principal. Deixe-o no carro ou em uma mochila para situações de necessidade. Recicle de forma consciente: quando o aparelho não tem mais condições de uso, o descarte correto é fundamental. A reciclagem evita que componentes tóxicos contaminem o meio ambiente. A Apple e outras fabricantes oferecem programas de reciclagem gratuitos para seus produtos, garantindo o destino adequado dos materiais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.